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    Три очка останутся в Мозыре?

    «Славия» Мозырь — «Минск». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 4 августа 2023 года

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    «Славия» Мозырь
    «Славия» Мозырь сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Славия» Мозырь — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Августа 2023 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 20:00 Минск Минск
  • Минск
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    «Славия» Мозырь

    Эта команда достаточно успешно проводит нынешний чемпионат. «Славия» Мозырь активно сражается за попадание в еврокубки.

    На текущий момент команда находится на 5 месте в таблице. Правда, отставание от медальной зоны составляет 6 пунктов.

    Минувший тур принес команде лишь один зачетный балл. «Славия» Мозырь не смогла одолеть «Энергетик-БГУ» (0:0).

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    Зато до того команда прошла в следующую стадию Кубка страны. «Славии» удалось обыграть «Слоним-2017» (2:1).

    В этом поединке хозяева твердо намерены взять три очка. Вот только проблемы с реализацией могут этому серьезно помешать.

    «Минск»

    Для минчан нынешний сезон складывается относительно неплохо. Сейчас «Минск» пребывает на 7 месте в турнирной таблице.

    Правда, с реализацией у команды дела обстоят не очень. В 14 сыгранных поединках минчане забили всего лишь 13 мячей.

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    • В предыдущем туре «Минск» не смог победить. На выезде «муниципалы» расписали сухую мировую с «Ислочью».

    Зато команда прошла в 1/4 финала Кубка Белоруссии. Минчане дома уверенно переиграли могилевский «Днепр» (2:0).

    Прогрессирует молодой форвард Тимофей Мартынов. На его счету дубль в ворота днепрян, да и в чемпионате он отличился уже четырежды.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 2.05.

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    На викторию «Минска» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.52.

    «Славия» по игре выглядит монолитнее минчан, которые к тому же имеют огромные сложности с реализацией.

    Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.03.

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    «Славия» Мозырь — «Минск»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. Три очка останутся в Мозыре?
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