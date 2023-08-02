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    «Матрасники» окажутся сильнее басков

    «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 2 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедадом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 2 августа, начало — в 23:00 мск. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Августа 2023 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 04:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Атлетико»

    «Атлетико» провел не столь успешный минувший сезон. Команда завершила чемпионат Испании лишь на 3 месте, на один пункт отстав от «Реала».

    Нынешним летом команда сыграла два контрольных матча. В них «Атлетико» по разу победил и потерпел неудачу.

    Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. «Матрасникам» удалось обуздать мощный «Манчестер Сити» (2:1).

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    Команда Диего Симеоне явно прибавляет. Да и лидеры мадридцев на месте, плюс неплохо вливаются в состав новички.

    Наверняка в этой встрече «Атлетико» будет максимально активен в атаке. Забивать в составе «матрасников» уж точно есть кому.

    «Реал Сосьедад»

    Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в одной контрольной встрече из трех.

    Зато свой последний поединок баски могут записать себе в актив. Команда с минимальным счетом переиграла немецкий «Байер».

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    • Интересно, что до того команда разгромно уступила лиссабонскому «Спортингу» (0:3). Да и поражение от «Осасуны» (1:3) не прибавило позитивных эмоций.

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Доностьяррас» постараются продемонстрировать свой высокий потенциал.

    Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в обороне. Тем паче, баскам нужно прибавлять как раз в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Реал Сосьедада» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.40.

    «Матрасники» имеют качественный подбор атакующих исполнителей, которые и сделают разницу.

    Наш прогноз — Победа «Атлетико». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.65.

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    «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 02.08.2023. Прогнозы на футбол. «Матрасники» окажутся сильнее басков
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