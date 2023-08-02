«Атлетико»
«Атлетико» провел не столь успешный минувший сезон. Команда завершила чемпионат Испании лишь на 3 месте, на один пункт отстав от «Реала».
Нынешним летом команда сыграла два контрольных матча. В них «Атлетико» по разу победил и потерпел неудачу.
Последний контрольный поединок завершился для команды викторией. «Матрасникам» удалось обуздать мощный «Манчестер Сити» (2:1).
Команда Диего Симеоне явно прибавляет. Да и лидеры мадридцев на месте, плюс неплохо вливаются в состав новички.
Наверняка в этой встрече «Атлетико» будет максимально активен в атаке. Забивать в составе «матрасников» уж точно есть кому.
«Реал Сосьедад»
Летом «доностьяррас» смотрятся не столь убедительно. «Реал Сосьедад» выиграл лишь в одной контрольной встрече из трех.
Зато свой последний поединок баски могут записать себе в актив. Команда с минимальным счетом переиграла немецкий «Байер».
Интересно, что до того команда разгромно уступила лиссабонскому «Спортингу» (0:3). Да и поражение от «Осасуны» (1:3) не прибавило позитивных эмоций.
Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальное кадровое сочетание. «Доностьяррас» постараются продемонстрировать свой высокий потенциал.
Номинальные гости явно не собираются отсиживаться в обороне. Тем паче, баскам нужно прибавлять как раз в плане реализации.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Атлетико» предлагают — 2.05.
На викторию «Реал Сосьедада» дают — 2.87, ничья оценена — в 3.40.
«Матрасники»
Наш прогноз — Победа «Атлетико». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.65.