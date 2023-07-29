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    «Мольде» реабилитируется за поражение в Лиге Чемпионов?

    «Стабек» — «Мольде». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Норвегии, 29 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Норвежская Элитсерия Прогнозы на Мольде
    Прогноз и ставки на «Стабек» — «Мольде»
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    «Мольде»
    16-й тур чемпионата Норвегии продолжится встречей между «Стабеком» и «Мольде». Начало матча — 29 июля в 19:00 по московскому времени. «Стабек» — «Мольде»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Стабек»

    В последнее время эта команда совсем не радует болельщиков своими результатами. Черная полоса «Стабека» началась с вылета из Кубка Норвегии в начале июня. Клуб из губернии Акерсхус на стадии 1/32 финала уступил представителю низшего дивизиона «Кьелсосу» (1:3) и потерял шансы на продолжение борьбы за трофей.

    С тех пор «Стабек» сыграл 7 матчей во внутреннем первенстве, довольствовавшись лишь двумя набранными очками. Подопечные Ларса Бохинена сыграли вничью с «Русенборгом» (2:2) и «Саннефьордом» (0:0).

    В двух крайних турах «Стабек» потерпел неудачу. Сначала команда минимально уступила дома амбициозному «Викингу» (0:1), а в 15-м туре упустила ничью в гостях с «Хам-Камом» (2:3), пропустив на 94-й минуте игры.

    Все прогнозы на футбол

    По завершению 15-го тура «Стабек» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба 16 очков (4 победы, 4 ничьи и 7 поражений).

    «Мольде»

    «Мольде» — действующий чемпион Норвегии. После неудачного старта в новом сезоне команда из одноименного города набрала ход и уже вплотную приблизилась к тройке сильнейших.

    Подопечные Эрлинга Моэ не проигрывают на протяжении пяти встреч подряд и за этот период смогли подняться с седьмой на четвертую строчку в турнирной таблице. На данный момент «Мольде» имеет в своем активе 29 баллов и отстает от третьего «Викинга» на один балл, но действующие чемпионы при этом сыграли но один матч больше.

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    • В минувший вторник эта команда стартовала в Лиге Чемпионов. В гостевом матче второго квалификационного раунда «Мольде» потерпел минимальное поражение от клуба «ХИК» из Финляндии (0:1).

    Два последних тура в норвежской Элитсерии прошли со значительным преимуществом коллектива Моэ. «Мольде» оформил по разгромной победе над «Волеренгой» (4:0) и «Сарпсборгом» (5:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Мольде». На триумф гостей можно поставить с коэффициентом 1.65.

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    Победа «Стабека» идет с коэффициентом 4.80, ничью оценивают в 4.10.

    «Мольде» набрал отличный ход в чемпионате и должен реабилитироваться за неудачный старт в Лиге Чемпионов.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1) на «Мольде» с коэффициентом 2.10.

    В 2-х последних домашних матчах «Стабек» не забил ни одного гола. Еще один вариант ставки — ИТМ1 (0,5) за 2.65.

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    «Стабек» — «Мольде»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. «Мольде» реабилитируется за поражение в Лиге Чемпионов?
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