«Атлетико Паранаэненсе» сыграет на своем поле с «Крузейро» в рамках 17-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. «Атлетико Паранаэненсе» — «Крузейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико Паранаэненсе»

Команда традиционно сражается за высокие места. «Атлетико Паранаэнсе» на текущий момент находится на пятом месте и в случае победы может стать сразу третьим.

«Атлетико Паранаэнсе» не столь мощно выглядит в атаке. В 16 матчах игроки клуба настреляли 22 мяча в ворота соперников.

В предыдущем туре команда набрала три важнейших очка, пусть это и была встреча с аутсайдером. «Атлетико Паранаэнсе» на выезде переиграл «Васку да Гама» (2:0).

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В последних двух поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив победил, поэтому можно говорить о его неплохой форме.

«Крузейро»

В Серии А «Лисы» на данный момент расположились на 11-й позиции в турнирной таблице, набрав в 16 играх 22 балла, и отстают на три очка от шестой строчки.

«Крузейро» опережает зону вылета на восемь очков, поэтому ему вряд ли грозит борьбе за выживание.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На своем поле ему не удалось избежать неудачи в поединке против «Гояса» (0:1).

В последних четырех поединках коллектив одержал только одну победу при двух ничьих и одном поражении, так что его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Атлетико Паранаэнсе», коэффициент на победу которого равен 1,99. Успех «Крузейро» оценивается в 3,85, ничья — в 3,36.

Хозяева выиграли два последних матча, тогда как гости свой последний поединок проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Атлетико Паранаэнсе» выиграет за 1,99.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,75, ведь в шести последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.