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    Англичанке отпразднуют вторую победу на турнире

    Англия (ж) — Дания (ж). Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, женский чемпионат мира-2023, 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Англия (ж) — Дания (ж)
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    Сборная Англии
    Во втором туре группового этапа женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Англии сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 28 июля, начало — в 11:30 по мск. Англия (ж) — Дания (ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Англия (ж)

    Женская сборная Англии является частым участником мировых форумов и не пропускает ни одного турнира с 2007 года. В послужном списке у нее есть бронзовые награды, добытые в 2015 году.

    На континентальном же первенстве «львицы» выступают значительно лучше и в 2022 году смогли стать чемпионками Европы, выиграв за весть турнир шесть матчей с общим счетом 22:2.

    На этом чемпионате мира англичанке уже успели провести один поединок, в котором минимально только благодаря пенальти смогли обыграть сборную Гаити 1:0.

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    Стоит отметить тот факт, что у женской команды Англии только одно поражение более чем за два года, случившееся с ней накануне данного турнира в товарняке от Австралии 0:2.

    Дания (ж)

    Женская сборная Дании до этого мирового форума пропустила три чемпионата мира подряд. И лучшим достижениям команды на мундиалях является только выход в четвертьфинал.

    На чемпионатах Европы датчанки выступают немного лучше и трижды становились призерками континентального первенства. В 2017 году они взяли серебро.

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    • На данный турнир скандинавки отобрались без проблем и начали его с минимальной виктории над командой Китая со счетом 1:0. Причем победный мяч был забит в самой концовке игры.

    Сборная Дании не так сильно выступает, как команда Англии, но она выиграла пять из шести своих последних встреч при одном поражении.

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    Между собой эти сборные провели пять очных поединков, четыре из которых выиграли англичанки и раз сильнее оказались датчанки.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Англии — 1.45, победа Дании — 9.00, ничья — 4.46.

    Прогнозируем, что в этом поединке более сильная сборная Англии сможет одолеть уступающих в классе датчанок, пробив при этом фору в -1,5 гола.

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    Англия (ж) — Дания (ж): прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Англичанке отпразднуют вторую победу на турнире
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