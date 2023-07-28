Во втором туре группового этапа женского чемпионата мира по футболу, который проходит в Новой Зеландии и Австралии, сборная Англии сыграет против команды Дании. Встреча пройдет 28 июля, начало — в 11:30 по мск. Англия (ж) — Дания (ж): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Англия (ж)

Женская сборная Англии является частым участником мировых форумов и не пропускает ни одного турнира с 2007 года. В послужном списке у нее есть бронзовые награды, добытые в 2015 году.

На континентальном же первенстве «львицы» выступают значительно лучше и в 2022 году смогли стать чемпионками Европы, выиграв за весть турнир шесть матчей с общим счетом 22:2.

На этом чемпионате мира англичанке уже успели провести один поединок, в котором минимально только благодаря пенальти смогли обыграть сборную Гаити 1:0.

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Стоит отметить тот факт, что у женской команды Англии только одно поражение более чем за два года, случившееся с ней накануне данного турнира в товарняке от Австралии 0:2.

Дания (ж)

Женская сборная Дании до этого мирового форума пропустила три чемпионата мира подряд. И лучшим достижениям команды на мундиалях является только выход в четвертьфинал.

На чемпионатах Европы датчанки выступают немного лучше и трижды становились призерками континентального первенства. В 2017 году они взяли серебро.

На данный турнир скандинавки отобрались без проблем и начали его с минимальной виктории над командой Китая со счетом 1:0. Причем победный мяч был забит в самой концовке игры.

Сборная Дании не так сильно выступает, как команда Англии, но она выиграла пять из шести своих последних встреч при одном поражении.

Между собой эти сборные провели пять очных поединков, четыре из которых выиграли англичанки и раз сильнее оказались датчанки.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа Англии — 1.45, победа Дании — 9.00, ничья — 4.46.

Прогнозируем, что в этом поединке более сильная сборная Англии сможет одолеть уступающих в классе датчанок, пробив при этом фору в -1,5 гола.