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    Минское «Динамо» разгромит представителя первой лиги

    «Динамо» Минск — «Осиповичи». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок Белоруссии, 28 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Осиповичи»
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    Минское «Динамо»
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Осиповичами» в рамках 1/8 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Осиповичи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 28 Июля 2023 года
    Динамо Минск
  • Минск
    •  Динамо Минск 18:00 FK Osipovichy FK Osipovichy
  • Белоруссия. Кубок
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    «Динамо» Минск

    Минские динамовцы в нынешнем сезоне настроены максимально. Долгожданное чемпионство кажется вещью вполне реальной, но проблем в игре команды еще хватает.

    Например, из Лиги конференций «Динамо» Минск вылетело. По сумме двух встреч минчане уступили «Железничару» (3:4).

    В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда потеряла два очка. Минчане на выезде расписали скромную мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).

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    Правда, «Динамо» Минск имеет столь же очков, сколько и у лидера «Немана» — 32. Да и с атакой у команды полный порядок: 34 мяча в 14 сыгранных матчах.

    Динамовцы наверняка серьезно мотивированы и на Кубок Белоруссии. Минчане не должны испытать сложностей в этой встрече.

    «Осиповичи»

    Эта команда выступает в первом белорусском дивизионе. «Осиповичи» сейчас замыкают турнирную таблицу с 4 очками в активе.

    Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, «Осиповичи» способны прибавить в игре и результатах.

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    • В предыдущем раунде Кубка команда прошла «Гомель». «Осиповичи» забили единственный мяч в конце первого тайме и сохранили минимальное преимущество.

    «Осиповичи» забивают в среднем гол за матч. А вот оборона частенько дает сбои: 42 пропущенных мяча в 15 поединках.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд страны. «Осиповичи» явно будут действовать строго от обороны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.17.

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    На викторию «Осиповичей» дают — 13.10, ничья оценена — в 6.60.

    Минчане не должны допустить недооценку соперника, так что ждем от них максимально высокой эффективности в плане реализации.

    Наш прогноз — Фора «Динамо» Минск -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.

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    «Динамо» Минск — «Осиповичи»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 28.07.2023. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» разгромит представителя первой лиги
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