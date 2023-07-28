«Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Осиповичами» в рамках 1/8 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 28 июля, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Минск — «Осиповичи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

Минские динамовцы в нынешнем сезоне настроены максимально. Долгожданное чемпионство кажется вещью вполне реальной, но проблем в игре команды еще хватает.

Например, из Лиги конференций «Динамо» Минск вылетело. По сумме двух встреч минчане уступили «Железничару» (3:4).

В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда потеряла два очка. Минчане на выезде расписали скромную мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).

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Правда, «Динамо» Минск имеет столь же очков, сколько и у лидера «Немана» — 32. Да и с атакой у команды полный порядок: 34 мяча в 14 сыгранных матчах.

Динамовцы наверняка серьезно мотивированы и на Кубок Белоруссии. Минчане не должны испытать сложностей в этой встрече.

«Осиповичи»

Эта команда выступает в первом белорусском дивизионе. «Осиповичи» сейчас замыкают турнирную таблицу с 4 очками в активе.

Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, «Осиповичи» способны прибавить в игре и результатах.

В предыдущем раунде Кубка команда прошла «Гомель». «Осиповичи» забили единственный мяч в конце первого тайме и сохранили минимальное преимущество.

«Осиповичи» забивают в среднем гол за матч. А вот оборона частенько дает сбои: 42 пропущенных мяча в 15 поединках.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд страны. «Осиповичи» явно будут действовать строго от обороны.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.17.

На викторию «Осиповичей» дают — 13.10, ничья оценена — в 6.60.

Минчане не должны допустить недооценку соперника, так что ждем от них максимально высокой эффективности в плане реализации .

Наш прогноз — Фора «Динамо» Минск -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.