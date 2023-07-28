«Динамо» Минск
Минские динамовцы в нынешнем сезоне настроены максимально. Долгожданное чемпионство кажется вещью вполне реальной, но проблем в игре команды еще хватает.
Например, из Лиги конференций «Динамо» Минск вылетело. По сумме двух встреч минчане уступили «Железничару» (3:4).
В минувшем туре чемпионата Белоруссии команда потеряла два очка. Минчане на выезде расписали скромную мировую с «Торпедо-БелАЗом» (0:0).
Правда, «Динамо» Минск имеет столь же очков, сколько и у лидера «Немана» — 32. Да и с атакой у команды полный порядок: 34 мяча в 14 сыгранных матчах.
Динамовцы наверняка серьезно мотивированы и на Кубок Белоруссии. Минчане не должны испытать сложностей в этой встрече.
«Осиповичи»
Эта команда выступает в первом белорусском дивизионе. «Осиповичи» сейчас замыкают турнирную таблицу с 4 очками в активе.
Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Между тем, «Осиповичи» способны прибавить в игре и результатах.
В предыдущем раунде Кубка команда прошла «Гомель». «Осиповичи» забили единственный мяч в конце первого тайме и сохранили минимальное преимущество.
«Осиповичи» забивают в среднем гол за матч. А вот оборона частенько дает сбои: 42 пропущенных мяча в 15 поединках.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одной из сильнейших команд страны. «Осиповичи» явно будут действовать строго от обороны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Минск предлагают — 1.17.
На викторию «Осиповичей» дают — 13.10, ничья оценена — в 6.60.
Минчане не должны допустить недооценку соперника, так что
Наш прогноз — Фора «Динамо» Минск -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.12.