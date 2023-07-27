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    «Арсенал» и «Барселона» выдадут голевое шоу

    «Арсенал» — «Барселона». Ставка (к. 2.70) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    «Арсенал» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 27 июля, начало — в 05:30 мск. «Арсенал» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 27 Июля 2023 года
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    «Арсенал»

    «Арсеналу» в прошлом чемпионате не хватило запаса прочности. Команда Микеля Артеты финишировала на 2 месте в АПЛ, хотя долгое время лидировала.

    Лондонцы провели уже четыре контрольных встречи. Причем победить подопечным Артеты удалось всего однажды.

    Предыдущий спарринг для команды сложился неудачно. «Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

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    До того «Арсенал» учинил разгром сборной звезд МЛС. В ворота соперника «канониры» настреляли пять безответных мячей.

    Наверняка в этой встрече «Арсенал» не будет отсиживаться в тылах. Лондонцы постараются дать бой столь сильному сопернику.

    «Барселона»

    Эта команда минувший сезон провела весьма продуктивно. «Барселона» стала чемпионом Испании, причем сделала это досрочно и уверенно.

    Хави уже во многом изменил почерк игры команды. Да, каталонцы сейчас не столь результативны, но победы добывают, и это главное.

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    • Вот и летнюю серию контрольных матчей команда начала вполне удачно. «Барселона» переиграла японский «Кобе» (2:0).

    Роберту Левандовскому предстоит взять на себя ответственность за реализацию голевых моментов. Первый сезон поляк провел неровно, но уже должен привыкнуть к Примере.

    Номинальные гости уж точно не будут отсиживаться в тылах. Каталонцы постараются поднатореть в плане реализации.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Арсенала» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.85.

    Обе команды явно постараются максимальным образом проявить себя в атаке, так ждем высокой результативности.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.70. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.00.

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    «Арсенал» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» и «Барселона» выдадут голевое шоу
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