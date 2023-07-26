«Фенербахче»
«Фенербахче» — обладатель Кубка Турции и серебряный призер чемпионата страны. «Жёлтые канарейки» новый чемпионат начнут 13 августа. В первом туре «Фенербахче» примет «Газиантеп».
В прошлом евросезоне «Фенербахче» играл в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира. В плей-офф турецкий коллектив уступил испанской «Севилье» (0:2 — поражение в гостях и 1:0 — победа дома).
Коэффициенты матча Фенербахче — Зимбру
В квалификации Лиги Европы «канарейки» уверенно разобрались с чешским «Словацко» и австрийской «Аустрией». В основной сетке ЛЕ «Фенербахче» занял первое место в группе с командами «АЕК» Ларнака, «Ренн» и «Динамо» Киев.
В это летнее межсезонье «Фенербахче» провел три товарищеские встречи: обыграл азербайджанский «Нефтчи» (1:0), проиграл сербской «Црвене Звезде» (1:3) и разошелся миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).
«Зимбру»
«Зимбру» не проигрывает уже второй матч подряд — обе игры официальные. В 1-м раунде Лиги конференций «зубры» сломили сопротивление «Ла-Фиориты» из Сан-Марино.
В гостях «Зимбру» обменялся голами с соперником, но выиграть так и не смог (1:1). Развязку противостояния дождались в ответном поединке, в котором «Зимбру» с минимальным счётом переиграл «Ла-Фиориту» (1:0).
«Зимбру» успешно вернулся на евроарену спустя 7-летнего перерыва. В последний раз кишиневская команда играла в Лиге Европы в 2014-м.
В начале августа стартует новый сезон. «Зимбру» в Суперлиге Молдавии стартует матчем против оргеевского «Милсами», игра состоится 5 или 6 августа.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Фенербахче» можно поставить за 1.06, ничью оценивают в 11.50. А на победу «Зимбру» — 34.00.
Прогноз: «Зимбру» — явный аутсайдер пары, на что-то положительное кишиневской команде рассчитывать не стоит. К тому же «зубры» играют в гостях в Турции. Мы остановим выбор на «Фенербахе».
Ставка: Фора «Фенербахче» (-3) с коэффициентом 2.25.
Альтернативный прогноз: Также можно ожидать от игры забитых голов.
Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.