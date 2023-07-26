В среду, 26 июля турецкий «Фенербахче» на своём поле сыграет против «Зимбру». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 21:00 (мск). «Фенербахче» — «Зимбру»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» — обладатель Кубка Турции и серебряный призер чемпионата страны. «Жёлтые канарейки» новый чемпионат начнут 13 августа. В первом туре «Фенербахче» примет «Газиантеп».

В прошлом евросезоне «Фенербахче» играл в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала турнира. В плей-офф турецкий коллектив уступил испанской «Севилье» (0:2 — поражение в гостях и 1:0 — победа дома).

Коэффициенты матча Фенербахче — Зимбру 1X2Новым игрокам 1.0611.0045.00Бонус$9500

В квалификации Лиги Европы «канарейки» уверенно разобрались с чешским «Словацко» и австрийской «Аустрией». В основной сетке ЛЕ «Фенербахче» занял первое место в группе с командами «АЕК» Ларнака, «Ренн» и «Динамо» Киев.

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В это летнее межсезонье «Фенербахче» провел три товарищеские встречи: обыграл азербайджанский «Нефтчи» (1:0), проиграл сербской «Црвене Звезде» (1:3) и разошелся миром с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (0:0).

«Зимбру»

«Зимбру» не проигрывает уже второй матч подряд — обе игры официальные. В 1-м раунде Лиги конференций «зубры» сломили сопротивление «Ла-Фиориты» из Сан-Марино.

В гостях «Зимбру» обменялся голами с соперником, но выиграть так и не смог (1:1). Развязку противостояния дождались в ответном поединке, в котором «Зимбру» с минимальным счётом переиграл «Ла-Фиориту» (1:0).

«Зимбру» успешно вернулся на евроарену спустя 7-летнего перерыва. В последний раз кишиневская команда играла в Лиге Европы в 2014-м.

В начале августа стартует новый сезон. «Зимбру» в Суперлиге Молдавии стартует матчем против оргеевского «Милсами», игра состоится 5 или 6 августа.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу «Фенербахче» можно поставить за 1.06, ничью оценивают в 11.50. А на победу «Зимбру» — 34.00.

Прогноз: «Зимбру» — явный аутсайдер пары, на что-то положительное кишиневской команде рассчитывать не стоит. К тому же «зубры» играют в гостях в Турции. Мы остановим выбор на «Фенербахе».

Ставка: Фора «Фенербахче» (-3) с коэффициентом 2.25.

Альтернативный прогноз: Также можно ожидать от игры забитых голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.14.