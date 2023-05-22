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    Три очка для «Гремио»?

    «Гремио» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Интернасьонал»
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    «Гремио»
    «Гремио» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 7-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 00:30 мск. «Гремио» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Мая 2023 года
    Гремио
  • Бразилия. Серия А
    •  Гремио 00:30 Интернасьонал Интернасьонал
  • Бразилия. Серия А
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    «Гремио»

    Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. Сейчас «Гремио» находится на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

    Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 6 матчах игроки «Гремио» сподобились отличиться лишь 7 забитыми мячами.

    В своем последнем поединке команда не смогла добыть викторию. В 1/8 финала Кубка Бразилии «Гремио» расписал мировую с «Крузейро» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Интернасьоналем» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч «Гремио» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник в последнее время выглядит не лучшим образом.

    «Интернасьонал»

    Эта команда стартовала в чемпионате неудачно. «Интернасьонал» пока занимает скромное, как для себя, 12 место в таблице.

    «Интернасьонал» имеет серьезные проблемы с реализацией. В 6 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 4 голами.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В кубковой встрече она по всем статьям уступила «Америке МГ» (2:0).

    До того «Интернасьонал» проиграл еще и «Атлетико Минейро» (2:0), но уже в чемпионате. К тому же не забивает команда на протяжении 4 последних матчей.

    «Интернасьоналу» очень не хватает травмированного Чарльза Арангиса. Опытный чилиец еще не сыграл ни разу в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 2.10.

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    На викторию «Интернасьонала» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.

    «Интернасьонал» в своих последних матчах производил откровенно гнетущее впечатление.

    Наш прогноз — Победа «Гремио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.

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    «Гремио» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 22.05.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для «Гремио»?
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