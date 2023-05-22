«Гремио» сыграет на своем поле с «Интернасьоналем» в рамках 7-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 22 мая, начало — в 00:30 мск. «Гремио» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гремио»

Эта команда начала чемпионат не столь продуктивно. Сейчас «Гремио» находится на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Вот только с атакой у команды откровенно не складывается. В 6 матчах игроки «Гремио» сподобились отличиться лишь 7 забитыми мячами.

В своем последнем поединке команда не смогла добыть викторию. В 1/8 финала Кубка Бразилии «Гремио» расписал мировую с «Крузейро» (1:1).

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Матчи с «Интернасьоналем» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч «Гремио» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник в последнее время выглядит не лучшим образом.

«Интернасьонал»

Эта команда стартовала в чемпионате неудачно. «Интернасьонал» пока занимает скромное, как для себя, 12 место в таблице.

«Интернасьонал» имеет серьезные проблемы с реализацией. В 6 поединках чемпионата игроки команды отличились лишь 4 голами.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В кубковой встрече она по всем статьям уступила «Америке МГ» (2:0).

До того «Интернасьонал» проиграл еще и «Атлетико Минейро» (2:0), но уже в чемпионате. К тому же не забивает команда на протяжении 4 последних матчей.

«Интернасьоналу» очень не хватает травмированного Чарльза Арангиса. Опытный чилиец еще не сыграл ни разу в чемпионате.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Гремио» предлагают — 2.10.

На викторию «Интернасьонала» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.25.

«Интернасьонал» в своих последних матчах производил откровенно гнетущее впечатление .

Наш прогноз — Победа «Гремио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.25.