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    «Лион» добудет нужный результат?

    «Лион» — «Монако». Ставки (к. 1.88) и прогноз на Лигу 1 19 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Монако»
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    Александр Ляказетт
    «Лион» примет «Монако» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 19 мая в 22:00 мск. «Лион» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 19 Мая 2023 года
    Лион
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    •  Лион 22:00 Монако Монако
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    «Лион»

    За 3 тура до конца чемпионата «Лион» сохраняет шансы на участие в еврокубках в следующем сезоне. Пятая строчка позволит сыграть в квалификации Лиги конференций и отставание составляет всего 4 пункта.

    После двух побед подряд хозяева накуралесили и потерпели поражение от «Клермона» со счетом 1:2. В этом сезоне команда проиграла 11 матчей при 16 победах.

    Коэффициенты матча Лион — Монако

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    До этой неудачи у «олимпийцев» был очень результативный поединок с «Монпелье», который завершился со счетом 5:4. Все благодаря Александру Ляказетту, забившему 4 мяча. Кстати, форвард имеет 25 забитых голов и отстает от лидера гонки бомбардиров — Килиана Мбаппе — всего на один мяч.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В списке травмированных у хозяев форвард Брэдли Барколя и защитник Джером Боатенг. Барколя отметился пятью голами и шестью ассистами в 25 матчах турнира.

    «Монако»

    Гости занимают 4-е место, которое позволяет пройти напрямую в групповой этап Лиги Европы. Математически «Лилль» все еще несет угрозу, так как отстает на 5 пунктов. Все может измениться, если учитывать, что в 3 из 4 матчей «монегаски» потеряли 8 пунктов.

    Позади у «Монако» крупные поражения от «Ланса» (0:3) и «Монпелье» (0:4). Перевести дух удалось в игре с «Анже», которая завершилась победой со счетом 2:1.

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    • В 35-м туре «красно-белые» приняли «Лилль» и не позволили ему сильно приблизиться в таблице благодаря нулевой ничье.

    Полузащитник Мохамед Камара не поможет «Монако» из-за травмы. У него 26 матчей и 3 ассиста в этом сезоне.

    Прогноз и составы

    Котировки на основные исходы такие: 2.17 на победу «Лиона», 3.95 на ничью и 2.95 на победу «Монако».

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    Победителя выявить сложно. Однако понятно, что матч будет результативным. «Лиону» сейчас терять нечего. Ему нужно идти вперед и набирать очки, чтобы получить желаемое — попасть в еврокубки.

    Не менее трех голов забивалось в последних матчах «Лиона» в Лиге 1. Рекомендуемая ставка — тотал больше 3 за 1.88.

    У гостей сейчас хуже с реализацией. Они забили всего 2 гола в четырех последних матчах турнира. «Лион» забивает регулярно. Чего стоит матч с «Монпелье». Мотивация, домашнее поле и форма Ляказетта могут принести «олимпийцам» победу. Клуб выиграл 3 из 4 домашних матчей против «Монако».

    Ставка — победа «Лиона».

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    «Лион» — «Монако»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 19.05.2023. Прогнозы на футбол. «Лион» добудет нужный результат?
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