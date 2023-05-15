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    «Пюник» совершит блицкриг

    «Ноа» — «Пюник». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Армении, 15 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ноа» — «Пюник»
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    «Пюник»
    «Ноа» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 32-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 мая, начало — в 18:00 мск. «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Армения. Высшая лига 15 Мая 2023 года
    Ноа
  • Ереван
    •  Ноа 18:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Ноа»

    Эта команда активно сражается за сохранение прописки в элите. Нынешнее 9 место едва ли можно считать успешной диспозицией для «Ноа».

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 31 матче чемпионата Армении в воротах «Ноа» побывал 61 мяч.

    В своем предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. На выезде «Ноа» минимально уступила лидеру «Урарту».

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    До того «Ноа» проиграла еще и конкуренту в борьбе за выживание ЦСКА Ереван (1:2). Так что нужно срочно добывать очки.

    «Ноа» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Как минимум, ничью хозяева добыть просто обязаны.

    «Пюник»

    «Пюник» сейчас находится на 2 месте в таблице. Отставание от лидера «Урарту» составляет 3 очка за 5 туров до финиша.

    Зато тылы команды отличаются надежностью. В 31 матче пропущено всего лишь 19 мячей, что является лучшим показателем в лиге.

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    • Свой последний поединок «Пюник» провел продуктивно. Дома команда фактически смела с газона «Ван» (4:0).

    В трех своих последних поединках «Пюник» забивал по 4 мяча. Да и вообще, победная серия команды составляет 6 матчей.

    Наверняка «Пюник» будет активно атаковать. Терять очки команде уже нельзя, тем паче, в матчах с аутсайдерами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 1.51.

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    На викторию «Ноа» дают — 6.23, ничья оценена — в 4.08.

    «Пюник» заметно прибавил в весеннем цикле, и наверняка начнет встречу с активных атакующих акций.

    Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.

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    «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 15.05.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» совершит блицкриг
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