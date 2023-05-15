«Ноа» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 32-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 15 мая, начало — в 18:00 мск. «Ноа» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ноа»

Эта команда активно сражается за сохранение прописки в элите. Нынешнее 9 место едва ли можно считать успешной диспозицией для «Ноа».

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 31 матче чемпионата Армении в воротах «Ноа» побывал 61 мяч.

В своем предыдущем поединке команда снова потерпела поражение. На выезде «Ноа» минимально уступила лидеру «Урарту».

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До того «Ноа» проиграла еще и конкуренту в борьбе за выживание ЦСКА Ереван (1:2). Так что нужно срочно добывать очки.

«Ноа» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Как минимум, ничью хозяева добыть просто обязаны.

«Пюник»

«Пюник» сейчас находится на 2 месте в таблице. Отставание от лидера «Урарту» составляет 3 очка за 5 туров до финиша.

Зато тылы команды отличаются надежностью. В 31 матче пропущено всего лишь 19 мячей, что является лучшим показателем в лиге.

Свой последний поединок «Пюник» провел продуктивно. Дома команда фактически смела с газона «Ван» (4:0).

В трех своих последних поединках «Пюник» забивал по 4 мяча. Да и вообще, победная серия команды составляет 6 матчей.

Наверняка «Пюник» будет активно атаковать. Терять очки команде уже нельзя, тем паче, в матчах с аутсайдерами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Пюника» предлагают — 1.51.

На викторию «Ноа» дают — 6.23, ничья оценена — в 4.08.

«Пюник» заметно прибавил в весеннем цикле , и наверняка начнет встречу с активных атакующих акций.

Наш прогноз — Победа «Пюника» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.02.