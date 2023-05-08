«Брайтон»
«Альбион» неожиданно для многих в текущем сезоне находится высоко и претендует на место в еврокубках. В настоящий момент команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Чайки» имеют в своем активе 55 очков. Они отстают на два пункта от шестого «Тоттенхэма» и на семь баллов от четвертого «Манчестер Юнайтед», который занимает место в Лиге чемпионов. Конечно, за ЛЧ побороться вряд ли получится, а вот за место в других еврокубках — вполне.
Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон
Следом за подопечными Роберто Де Дзерби расположилась «Астон Вилла», которая отстает лишь на один пункт. В 32 проведенных матчах «Брайтон» смог 62 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил 40 мячей.
В последних двух матчах «Брайтон» смог победить «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Вулверхэмптон» (6:0). Перед этим команда «чайки» уступили «Ноттингему» (1:3) и переиграли «Челси» (2:1).
«Эвертон»
Команда из Ливерпуля продолжает борьбу за выживание. В настоящий момент «синие» занимают девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице. В активе «ирисок» на данный момент 29 очков.
Правда, от спасительной, семнадцатой позиции ливерпульский коллектив отстает всего на один пункт. Впереди «скаузеров» находятся «Лестер», «Лидс» и «Ноттингем Форест». Именно между этими четырьмя командами и развернется борьба за два места в АПЛ.
Подопечные Шона Дайча уже давно вылетели из всех других турниров, а в чемпионате Англии в 34 матчах забили всего 27 мячей (меньше всех в лиге), а пропустили — 52.
«Эвертон» не может выиграть в английской Премьер-лиге уже на протяжении семи матчей. Последний раз «ириски» побеждали еще 11 марта в матче с «Брентфордом»(3:1). После этого команда из Ливерпуля потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния хозяев поля. Коэффициент на победу «Брайтона» равен 1,39.
На триумф «Эвертона» можно поставить за 7,80, а на ничью — за 5,20.
Несмотря на фаворитизм хозяев, мы поставим на то, что встреча завершится вничью.
Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.