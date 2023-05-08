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    Смогут ли «Брайтон» и «Эвертон» выявить сильнейшего?

    «Брайтон» — «Эвертон». Ставка (к. 5.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 мая 2023 года

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    «Брайтон» — «Эвертон»
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 35-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 мая, начало — в 19:30 мск. «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Мая 2023 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 19:30 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    «Брайтон»

    «Альбион» неожиданно для многих в текущем сезоне находится высоко и претендует на место в еврокубках. В настоящий момент команда из муниципалитета Брайтон-энд-Хов занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    «Чайки» имеют в своем активе 55 очков. Они отстают на два пункта от шестого «Тоттенхэма» и на семь баллов от четвертого «Манчестер Юнайтед», который занимает место в Лиге чемпионов. Конечно, за ЛЧ побороться вряд ли получится, а вот за место в других еврокубках — вполне.

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Эвертон

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    Следом за подопечными Роберто Де Дзерби расположилась «Астон Вилла», которая отстает лишь на один пункт. В 32 проведенных матчах «Брайтон» смог 62 раза поразить ворота соперника, а в свои пропустил 40 мячей.

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    В последних двух матчах «Брайтон» смог победить «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Вулверхэмптон» (6:0). Перед этим команда «чайки» уступили «Ноттингему» (1:3) и переиграли «Челси» (2:1).

    «Эвертон»

    Команда из Ливерпуля продолжает борьбу за выживание. В настоящий момент «синие» занимают девятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице. В активе «ирисок» на данный момент 29 очков.

    Правда, от спасительной, семнадцатой позиции ливерпульский коллектив отстает всего на один пункт. Впереди «скаузеров» находятся «Лестер», «Лидс» и «Ноттингем Форест». Именно между этими четырьмя командами и развернется борьба за два места в АПЛ.

    Подопечные Шона Дайча уже давно вылетели из всех других турниров, а в чемпионате Англии в 34 матчах забили всего 27 мячей (меньше всех в лиге), а пропустили — 52.

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  • Вчера

    • «Эвертон» не может выиграть в английской Премьер-лиге уже на протяжении семи матчей. Последний раз «ириски» побеждали еще 11 марта в матче с «Брентфордом»(3:1). После этого команда из Ливерпуля потерпела три поражения и четыре раза сыграла вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают явным фаворитом этого противостояния хозяев поля. Коэффициент на победу «Брайтона» равен 1,39.

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    На триумф «Эвертона» можно поставить за 7,80, а на ничью — за 5,20.

    Несмотря на фаворитизм хозяев, мы поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут поразить ворота друг друга.

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    «Брайтон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Брайтон» и «Эвертон» выявить сильнейшего?
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