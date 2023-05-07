«Монако» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 7 мая, начало — в 14:00 мск. «Монако» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

Команда уже де-юре оформила вылет в Лигу 2. «Анже» действительно был худшим в нынешнем сезоне.

В 33 матчах «Анже» выиграл только три раза, а еще в пяти случаях довольствовался мировой. Таким образом, ему удалось набрать лишь 14 очков.

В своем предыдущем поединке команда вновь потерпела неудачу. На выезде клуб уступил «Ренну» со счетом 2:4.

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В последних трех поединках коллектив потерпел поражение, что говорит о его провальной форме, поэтому ему будет сложно рассчитывать даже на ничью.

«Монако»

В позапрошлом туре монегаски прервали свою серию без поражений и проиграли «Лансу» со счетом 0:3. До этого хозяева не проигрывали на протяжении 4 поединков — 3 победы и ничья.

В этот период клуб обыграл «Аяччо» 2:0 и устроил перестрелку со «Страсбургом» (4:3). Затем у «Монако» была результативная ничья с «Нантом» (2:2) и победа над «Лорьяном» (3:1).

При любом раскладе «Монако» останется на 4-м месте в турнирной таблице. У него 61 очко. Пока что команда вне зоны досягаемости конкурентов, но также она никак не сможет обогнать впереди идущий «Ланс».

В последних двух поединках коллектив потерпел поражения, поэтому встреча с уже вылетевшим в низший дивизион соперником — шанс вернуться на победный путь.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Монако», коэффициент на победу которого равен 1,49. Успех «Анже» оценивается в 6,31, ничья — в 4,79.

Хозяева — явный фаворит матча, при этом в их пяти последних матчах было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1,89.

Еще один вариант ставки — «Монако» выиграет 1-й тайм и матч за 1,99, ведь гости, как фаворит, могут обеспечить себе нужный задел еще до перерыва.