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    «Алавес» сместит «Гранаду» со второй строки

    «Алавес» — «Гранада». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 5 мая 2023 года

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    «Алавес»
    «Алавес» на своем поле сыграет против «Гранады» в 39-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 5 мая, начнется в 22:00 по мск. «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 05 Мая 2023 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Алавес»

    За четыре тура до финиша второго испанского дивизиона «Алавес» с 65 набранными очками расположился на четвертой позиции, но второй проигрывает только по дополнительным показателям.

    «Славные» с конца февраля выдали неудачный период, уступив дважды на выезде и расписав две домашние мировые, причем не забив в этот период ни одного мяча.

    Коэффициенты матча Алавес — Гранада

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    После этого клуб из Витории добился трех викторий и расписал две мировые. В минувшем же туре он прервал свою серию без поражений, уступив в выездной игре соседу по турнирке «Леванте» со счетом 0:2.

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    На своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних девяти встреч первенства, выиграв шесть из них при трех мировых исходах.

    «Гранада»

    «Гранада» как раз находится на второй строке в турнирной таблице Примеры. Причем от лидера первенства она отстает всего на два очка, а ряд преследователей уступают только по дополнительным показателям.

    «Красно-белые» крайне неудачно провели свои пять последних поединков чемпионата. В этот период они проиграли три встречи, один матч выиграли и расписали одну мировую.

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    • Ничья была как раз в прошлом туре в домашней игре против лидирующего «Эйбара» 1:1, а игровым днем ранее «насриды» в гостях уступили сантандерскому «Расингу» со счетом 0:1.

    Вне родных стен «Гранада» проиграла в своих трех последних встречах. До этой же неудачной серии вдали от дома она не знала горечи поражений на протяжении четырех игр, выиграв три из них.

    Отметим, что «Гранада» смогла выиграть у «Алавеса» в последних трех очных поединках, в том числе и в первом круге текущего первенства дома — 3:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Гранады» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.20.

    «Насриды» в текущем сезоне слабо проводят выездные встречи, особенно против команд из верхней части турнирки. А «Алавес» в свою очередь сильно выступает при своих зрителях. Так что здесь неплохим вариантом будет ставка на викторию хозяев.

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    «Алавес» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. «Алавес» сместит «Гранаду» со второй строки
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