«Алавес»
За четыре тура до финиша второго испанского дивизиона «Алавес» с 65 набранными очками расположился на четвертой позиции, но второй проигрывает только по дополнительным показателям.
«Славные» с конца февраля выдали неудачный период, уступив дважды на выезде и расписав две домашние мировые, причем не забив в этот период ни одного мяча.
Коэффициенты матча Алавес — Гранада
После этого клуб из Витории добился трех викторий и расписал две мировые. В минувшем же туре он прервал свою серию без поражений, уступив в выездной игре соседу по турнирке «Леванте» со счетом 0:2.
На своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних девяти встреч первенства, выиграв шесть из них при трех мировых исходах.
«Гранада»
«Гранада» как раз находится на второй строке в турнирной таблице Примеры. Причем от лидера первенства она отстает всего на два очка, а ряд преследователей уступают только по дополнительным показателям.
«Красно-белые» крайне неудачно провели свои пять последних поединков чемпионата. В этот период они проиграли три встречи, один матч выиграли и расписали одну мировую.
Ничья была как раз в прошлом туре в домашней игре против лидирующего «Эйбара» 1:1, а игровым днем ранее «насриды» в гостях уступили сантандерскому «Расингу» со счетом 0:1.
Вне родных стен «Гранада» проиграла в своих трех последних встречах. До этой же неудачной серии вдали от дома она не знала горечи поражений на протяжении четырех игр, выиграв три из них.
Отметим, что «Гранада» смогла выиграть у «Алавеса» в последних трех очных поединках, в том числе и в первом круге текущего первенства дома — 3:1.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.05.
На викторию «Гранады» дают — 3.95, ничья оценена — в 3.20.
«Насриды» в текущем сезоне слабо проводят выездные встречи, особенно против команд из верхней части турнирки. А «Алавес» в свою очередь сильно выступает при своих зрителях. Так что здесь неплохим вариантом будет ставка на викторию хозяев.