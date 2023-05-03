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    Станет ли «Фулхэм» проблемой для «Ливерпуля»?

    «Ливерпуль» — «Фулхэм». Ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Англии по футболу, 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Фулхэм»
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    «Ливерпуль» занимает 5-е место
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в отложенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2023 года
    Ливерпуль
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    «Ливерпуль»

    Команде Юргена Клоппа нынешний сезон не удается. Сейчас мерсисайдцы находятся на пятом месте в таблице.

    «Ливерпуль» в 33 матчах потерпел уже девять поражений. Да и пропускает команда частенько: уже 42 мяча.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Фулхэм

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  • 1.256.2010.00Бонус$9500
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    Минувший тур команда провела успешно. На своем поле «Красные» в фееричном матче вырвали победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в конце компенсированного времени.

    Все прогнозы на АПЛ

    Коллектив выиграл четыре последних поединка кряду и уже не проигрывает шесть встреч подряд, поэтому хозяева будут явным фаворитом игры.

    «Фулхэм»

    Команда не сражается за выживание, что уже немало для «Дачников». Нынешнее 10-е место можно считать успехом.

    «Фулхэм» в 33 матчах выиграл 13 раз и проиграл в 14 случаях. Показатели у лондонцев средние, и выше восьмого места они уже вряд ли запрыгнут.

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    • Минувший тур не принес клубу зачетных баллов. На своем поле он потерпел поражение от чемпиона и лидера «Манчестер Сити» (1:2), хотя именно он открыл счет.

    Коллектив проиграл два последних поединка, поэтому у гостей мало шансов увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Фулхэма» оценивается в 10,04, ничья — в 6,28.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяев поля было забито больше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.

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    «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Станет ли «Фулхэм» проблемой для «Ливерпуля»?
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