«Ливерпуль»
Команде Юргена Клоппа нынешний сезон не удается. Сейчас мерсисайдцы находятся на пятом месте в таблице.
«Ливерпуль» в 33 матчах потерпел уже девять поражений. Да и пропускает команда частенько: уже 42 мяча.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Фулхэм
Минувший тур команда провела успешно. На своем поле «Красные» в фееричном матче вырвали победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в конце компенсированного времени.
Коллектив выиграл четыре последних поединка кряду и уже не проигрывает шесть встреч подряд, поэтому хозяева будут явным фаворитом игры.
«Фулхэм»
Команда не сражается за выживание, что уже немало для «Дачников». Нынешнее 10-е место можно считать успехом.
«Фулхэм» в 33 матчах выиграл 13 раз и проиграл в 14 случаях. Показатели у лондонцев средние, и выше восьмого места они уже вряд ли запрыгнут.
Минувший тур не принес клубу зачетных баллов. На своем поле он потерпел поражение от чемпиона и лидера «Манчестер Сити» (1:2), хотя именно он открыл счет.
Коллектив проиграл два последних поединка, поэтому у гостей мало шансов увезти домой хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Фулхэма» оценивается в 10,04, ничья — в 6,28.
В четырех из пяти последних матчей хозяев поля было забито больше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.