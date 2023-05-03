«Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Фулхэма» в отложенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Ливерпуль» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Команде Юргена Клоппа нынешний сезон не удается. Сейчас мерсисайдцы находятся на пятом месте в таблице.

«Ливерпуль» в 33 матчах потерпел уже девять поражений. Да и пропускает команда частенько: уже 42 мяча.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Фулхэм 1X2Новым игрокам 1.256.2010.00Бонус$9500

Минувший тур команда провела успешно. На своем поле «Красные» в фееричном матче вырвали победу над «Тоттенхэмом» (4:3) в конце компенсированного времени.

Все прогнозы на АПЛ

Коллектив выиграл четыре последних поединка кряду и уже не проигрывает шесть встреч подряд, поэтому хозяева будут явным фаворитом игры.

«Фулхэм»

Команда не сражается за выживание, что уже немало для «Дачников». Нынешнее 10-е место можно считать успехом.

«Фулхэм» в 33 матчах выиграл 13 раз и проиграл в 14 случаях. Показатели у лондонцев средние, и выше восьмого места они уже вряд ли запрыгнут.

Минувший тур не принес клубу зачетных баллов. На своем поле он потерпел поражение от чемпиона и лидера «Манчестер Сити» (1:2), хотя именно он открыл счет.

Коллектив проиграл два последних поединка, поэтому у гостей мало шансов увезти домой хотя бы один балл.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,28. Успех «Фулхэма» оценивается в 10,04, ничья — в 6,28.

В четырех из пяти последних матчей хозяев поля было забито больше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,82, ведь в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника.