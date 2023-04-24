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    «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы

    «Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Ставки (к. 1.86) и прогноз на чемпионат Португалии 234 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»
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    Педру Гонсалвеш
    24 апреля «Витория» примет «Спортинг» в матче 29-го тура чемпионата Португалии, который начнется в 22:15 мск. «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 24 Апреля 2023 года
    Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •  Витория Гимарайнш 22:15 Спортинг Спортинг
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    «Витория Гимарайнш»

    У хозяева продолжается неприятная серия в чемпионате, в рамках которой они не выигрывают уже 5 туров подряд. Причем лишь есть лишь одна ничья, а остальные результаты — поражения.

    Ничью команда добыла в начале апреля, когда сыграла по нулям с «Пасуш де Феррейра». После этого «Витория» потерпела поражение от «Боавишты». Последним результатом был проигрыш «Фамаликану». Оба матча завершились со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Витория Гимарайнш — Спортинг

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    Самой крупной неудачей за этот неудачный период стало крупное поражение от «Бенфики» со счетом 1:5. Так разгромно команда в этом сезоне еще не проигрывала.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Португалии команда занимает 7-е место. У нее 12 побед, 5 ничьих, 11 поражений и 41 очко в 28 турах.

    «Спортинг»

    Команда Рубена Аморима прекратила свои выступления в Лиге Европы, так что теперь будет легче. Напомним, что гости дошли до четвертьфинала, где проиграли «Ювентусу» с отставанием в один гол по сумме двух матчей (0:1, 1:1).

    В чемпионате у команды дела идут неплохо — две ничьи и две победы в четырех турах апреля. Хотя если посмотреть на картину в целом, то видно, что «львы» немного забуксовали, так как не смогли выиграть в 3 из 4 последних матчей.

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    • Помимо матче с «Юве» у «Спортинга» были поединки с «Жил Висенте» (0:0), «Каса Пиа» (4:3) и «Арокой». Это что касается Примейры. В ней «бело-зеленые» не проигрывают с середины февраля.

    В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает 4-ю позицию. В активе команды 58 набранных очков. На выезде гости собрали 24 пункта и выиграли 4 из 5 последних матчей.

    Прогноз и ставка

    Котировки говорят в пользу «Спортинга» — 6.00 против 1.54. На ничью можно поставить с коэффициентом 4.30.

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    Даже в случае поражения «Спортинг» останется 4-м, поскольку у него есть хорошая фора по очкам. При этом и победа не дает ему возможность побороться за 3-ю позицию, поскольку «Брага» в 10 пунктах. Однако математически клуб все еще претендует на место в зоне ЛЧ.

    Отсюда и мотивация — поднять себе настроение после вылета из Лиги Европы и побороться за квалификацию в ЛЧ.

    В первом круге «Спортинг» разобрал «Виторию» со счетом 3:0. Возможно менее крупно в этот раз, но команда выиграет снова. Ставка на победу «Спортинга» с форой -1 за 1.86. Неплохой вариант — обе забьют за 1.81.

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    «Витория Гимарайнш» — «Спортинг»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. «Спортинг» поднимет себе настроение после вылета из Лиги Европы
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