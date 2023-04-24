В понедельник, 24 апреля, в рамках четвертого тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» в домашних стенах сразится с «Норрчепингом». Начало — в 20:10 по мск. «Мальме» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

«Мальме» неудачно провел прошлый чемпионат Швеции, заняв седьмую строку, набрав 46 баллов в 30 проведенных играх, сильно отстав от призовых мест.

«Небесно-голубые» новый сезон начали с Кубка Швеции. Они легко преодолели групповую стадию, выиграв все три игры. Однако в в 1/4 финала они завершили выступление, проиграв по пенальти «Юргордену».

Все три стартовые поединка чемпионата коллектив выиграл и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швеции, оторвавшись от ближайшего преследователя на два очка.

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В первом туре «Мальме» дома переиграл со счетом 1:0 «Кальмар», а затем поочередно одолел на выезде новичка лиги «Броммапойкарну» 2:1 и «Гетеборг» 1:0.

«Норрчепинг»

«Норрчепинг» слабо провел прошлый чемпионат Швеции, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив всего лишь на три очка опасную зону.

В кубке Швеции «звезды» аналогично своему предстоящему противнику добрались до четвертьфинала, проиграв там прошлогоднему чемпиону «Хеккену» 0:3.

В первом туре нового чемпионата страны «Норрчепинг» расписал на своем поле мировую с «Сириусом» 1:1, а затем обыграл в гостевом поединке 3:0 «АИК» и домашнем «Вернаму» 2:1.

В турнирной таблице нового чемпионата страны «Норрчепинг» разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе семь пунктов.

«Мальме» в прошлом сезоне дважды обыграл своего предстоящего противника — 2:1 и 2:0. На своем же поле «небесно-голубые» за последние три встречи дважды сыграл вничью с «Норрчепингом» при одной мировой.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.53, победа «Норрчепинга» — 6.00, ничья — 4.00.

«Норрчепинг» в начале сезона оставляет о себе неплохое впечатление, так что вполне может не проиграть на поле текущего лидера.