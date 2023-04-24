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    «Мальме» потеряет первые очки в сезоне?

    «Мальме» — «Норрчепинг». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Швеции, 24 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Норрчепинг»
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    «Мальме»
    В понедельник, 24 апреля, в рамках четвертого тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» в домашних стенах сразится с «Норрчепингом». Начало — в 20:10 по мск. «Мальме» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 24 Апреля 2023 года
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    «Мальме»

    «Мальме» неудачно провел прошлый чемпионат Швеции, заняв седьмую строку, набрав 46 баллов в 30 проведенных играх, сильно отстав от призовых мест.

    «Небесно-голубые» новый сезон начали с Кубка Швеции. Они легко преодолели групповую стадию, выиграв все три игры. Однако в в 1/4 финала они завершили выступление, проиграв по пенальти «Юргордену».

    Все три стартовые поединка чемпионата коллектив выиграл и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Швеции, оторвавшись от ближайшего преследователя на два очка.

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    В первом туре «Мальме» дома переиграл со счетом 1:0 «Кальмар», а затем поочередно одолел на выезде новичка лиги «Броммапойкарну» 2:1 и «Гетеборг» 1:0.

    «Норрчепинг»

    «Норрчепинг» слабо провел прошлый чемпионат Швеции, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив всего лишь на три очка опасную зону.

    В кубке Швеции «звезды» аналогично своему предстоящему противнику добрались до четвертьфинала, проиграв там прошлогоднему чемпиону «Хеккену» 0:3.

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  • 18/04/2023

    • В первом туре нового чемпионата страны «Норрчепинг» расписал на своем поле мировую с «Сириусом» 1:1, а затем обыграл в гостевом поединке 3:0 «АИК» и домашнем «Вернаму» 2:1.

    В турнирной таблице нового чемпионата страны «Норрчепинг» разместился вслед за своим предстоящим противником, имея в активе семь пунктов.

    «Мальме» в прошлом сезоне дважды обыграл своего предстоящего противника — 2:1 и 2:0. На своем же поле «небесно-голубые» за последние три встречи дважды сыграл вничью с «Норрчепингом» при одной мировой.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.53, победа «Норрчепинга» — 6.00, ничья — 4.00.

    «Норрчепинг» в начале сезона оставляет о себе неплохое впечатление, так что вполне может не проиграть на поле текущего лидера.

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    «Мальме» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 24.04.2023. Прогнозы на футбол. «Мальме» потеряет первые очки в сезоне?
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