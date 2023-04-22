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    Есть ли шанс у «Лестера» выбраться из трясины?

    «Лестер» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.97) и прогноз на футбол, АПЛ, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Вулверхэмптон»
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    «Лестер» идет на вылет
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Апреля 2023 года
    Лестер
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    •  Лестер 17:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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    «Лестер»

    Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице.

    Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два очка. Да и 20 поражений в 31 матче — явно много для «Лис».

    Коэффициенты матча Лестер — Вулверхэмптон

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    Минувший тур чемпионата принес команде разочарование, которое, впрочем, может подстерегать любого в текущей кампании, поскольку проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

    Все прогнозы на АПЛ

    Вот уже 10 поединков коллектив не знает побед при поражениях в четырех последних поединках, так что хозяевам будет сложно разжиться очками.

    «Вулверхэмптон»

    Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице.

    Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 31 матче АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 26 раз.

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    • В минувшем туре клуб добыл 3 очка. Дома ему удалось обыграть претендента на еврокубки «Брентфорд» (2:0).

    Вот уже три поединка кряду коллектив не знает поражений при двух победах в последних из них, поэтому у гостей есть неплохие шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,97, ничья — в 3,36.

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    Хозяева проиграли четыре последних поединка и уступили девять раз в последних 10-ти матчах.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 2,97.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Есть ли шанс у «Лестера» выбраться из трясины?
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