«Лестер» сыграет на своем поле с «Вулверхэмптоном» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице.

Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два очка. Да и 20 поражений в 31 матче — явно много для «Лис».

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Минувший тур чемпионата принес команде разочарование, которое, впрочем, может подстерегать любого в текущей кампании, поскольку проиграл «Манчестер Сити» (1:3).

Все прогнозы на АПЛ

Вот уже 10 поединков коллектив не знает побед при поражениях в четырех последних поединках, так что хозяевам будет сложно разжиться очками.

«Вулверхэмптон»

Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице.

Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 31 матче АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 26 раз.

В минувшем туре клуб добыл 3 очка. Дома ему удалось обыграть претендента на еврокубки «Брентфорд» (2:0).

Вот уже три поединка кряду коллектив не знает поражений при двух победах в последних из них, поэтому у гостей есть неплохие шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,97, ничья — в 3,36.

Хозяева проиграли четыре последних поединка и уступили девять раз в последних 10-ти матчах.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 2,97.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.