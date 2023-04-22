«Лестер»
Команда нынешний сезон проводит просто ужасно. На текущий момент «Лестер» находится на предпоследнем 19 месте в турнирной таблице.
Отставание от спасительной 17-й позиции составляет два очка. Да и 20 поражений в 31 матче — явно много для «Лис».
Коэффициенты матча Лестер — Вулверхэмптон
Минувший тур чемпионата принес команде разочарование, которое, впрочем, может подстерегать любого в текущей кампании, поскольку проиграл «Манчестер Сити» (1:3).
Вот уже 10 поединков коллектив не знает побед при поражениях в четырех последних поединках, так что хозяевам будет сложно разжиться очками.
«Вулверхэмптон»
Команда в нынешнем сезоне сражается за сохранение прописки в АПЛ. На текущий момент «Вулверхэмптон» находится на 13-м месте в таблице.
Вот только забивают «Волки» чересчур редко. В 31 матче АПЛ игроки команды сумели забить всего лишь 26 раз.
В минувшем туре клуб добыл 3 очка. Дома ему удалось обыграть претендента на еврокубки «Брентфорд» (2:0).
Вот уже три поединка кряду коллектив не знает поражений при двух победах в последних из них, поэтому у гостей есть неплохие шансы на успех.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лестер», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 2,97, ничья — в 3,36.
Хозяева проиграли четыре последних поединка и уступили девять раз в последних 10-ти матчах.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Вулверхэмптон» выиграет за 2,97.
Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,85, ведь в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.