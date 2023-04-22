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    «Акрон» на волне успеха обыграет «Нефтехимик»

    «Акрон» — «Нефтехимик». Ставки (к. 2.38) и прогноз на Первую лигу 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Нефтехимик»
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    «Акрон»
    В матче 28-го тура российской Первой лиги «Акрон» примет «Нефтехимик». Встреча состоится 22 апреля в 16:00 мск. «Акрон» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Нефтехимик Нефтехимик
  • Нижнекамск
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    «Акрон»

    Команда занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, опережая зону вылета на 7 баллов. За семь туров до конца чемпионата «Акрон» вполне может войти в красную зону и вылететь.

    В нынешнем сезоне команда выиграла всего 7 матчей из 27-и. При этом, статистика «Акрона» впечатляет — команда пропустила всего 28 голов в сезоне.

    Коэффициенты матча Акрон — Нефтехимик

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    Стоит отметить, что у тольяттинцев продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая длится уже 11 матчей. За этот период «Акрон» забил 15 голов и 5 раз пропустил.

    Прогнозы на ФНЛ

    В четвертьфинале Кубка России команда сенсационно обыграла московский «Спартак» (2:1), обеспечив себе комфортное преимущество в два мяча уже в первом тайме.

    В последних 5-и домашних матчах Первой лиги «Акрон» не проиграл ни разу, трижды сыграла вничью и дважды победила. Команда проиграла лишь 2 матча на своем поле в нынешнем сезоне.

    «Нефтехимик»

    Команда занимает 11-е место в турнирной таблице с 36-ю очками в активе, обеспечив себе комфортное преимущество от зоны вылета на 8 баллов.

    «Нефтехимик» не будет претендовать на выход в плей-офф чемпионата в этом сезоне, попытавшись остаться в середине турнирной таблице. Команда выиграла, проиграла и сыграла вничью по 9 раз.

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    • В последних 5-и матчах Первой лиги у «Нефтехимика» наблюдается рост. Команда проиграла лишь «Шиннику» (0:3), дважды победила и столько же раз сыграла вничью. В последнем туре «Нефтехимик» разромил «Краснодар 2» (3:0).

    В нынешнем сезоне команда довольно неплохо играет на чужом поле, занимая 8-е место в лиге по этому показателю. Несмотря на это, «Нефтехимик» выиграл лишь одну гостевую встречу из последних 5-и.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 2.38.

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    На викторию «Нефтехимика» дают — 3.05, ничья оценена — в 3.20.

    «Акрон» будет окрылен сенсационной победой в Кубке России, а «Нефтехимик» местами проваливается, как показала игра с «Шинником» (0:3).

    Наш прогноз — Победа «Акрона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.38. Более рискованный вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Нефтехимика» 0.5 меньше за 2.62.

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    «Акрон» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. «Акрон» на волне успеха обыграет «Нефтехимик»
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