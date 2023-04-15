В рамках 36-го тура второго испанского дивизиона «Гранада» на своем поле сыграет с «Лас-Пальмасом». Поединок состоится 15 апреля и начнется в 17:15 по мск. «Гранада» — «Лас-Пальмас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 61 баллом идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но от второй отстают лишь на балл.

«Красно-белые» крайне неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе проиграв их на выезде по 0:1. Сперва в этом отрезке они уступили в Хихионе «Спортингу», а затем оказались слабее «Сарагосы».

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Календарь и таблица испанской Примеры

Перед этими фиаско они имели 10-матчевую серию без поражений, где расписали две мировые и смогли добиться восьми викторий. Причем шесть из этих выигрышей были без пропущенных мячей.

На своей арене «Гранада» в текущем сезоне еще не знала горечи поражений, выиграв 14 матчей из 17 проведенных при трех мировых исходах.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» с 62 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отрыв от третьей позиции составляет всего балл.

Островитяне в текущем первенстве за 35 проведенных игр потерпели только пять фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 16 викторий. Разница мячей составляет 41:24.

У «желто-синих» только одна виктория за последние шесть встреч первенства. Помимо нее, они в этот период три раза расписали мировые и дважды терпели фиаско. Одно из них случилось в минувшем туре дома от скромного «Овьедо» — 0:1.

Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил дважды, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться семи выигрышей.

В первом круге «Лас-Пальмас» на своей территории одолел «Гранаду» со счетом 2:0, а до этого две из трех встреч этих соперников завершились вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.25.

На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.20.

После ряда неудач «Гранада» должна реабилитироваться, ведь она будет играть дома, где особо сильно выступает.