«Гранада»
«Гранада» по итогам прошлого сезона вылетела из Примеры. Сейчас во втором по рангу дивизионе Испании «насриды» с 61 баллом идут на четвертой позиции в турнирной таблице, но от второй отстают лишь на балл.
«Красно-белые» крайне неудачно провели свои две последние игры чемпионата, обе проиграв их на выезде по 0:1. Сперва в этом отрезке они уступили в Хихионе «Спортингу», а затем оказались слабее «Сарагосы».
Коэффициенты матча Гранада — Лас-Пальмас
Календарь и таблица испанской Примеры
Перед этими фиаско они имели 10-матчевую серию без поражений, где расписали две мировые и смогли добиться восьми викторий. Причем шесть из этих выигрышей были без пропущенных мячей.
На своей арене «Гранада» в текущем сезоне еще не знала горечи поражений, выиграв 14 матчей из 17 проведенных при трех мировых исходах.
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» с 62 зачетными пунктами находится на второй строке в турнирной таблицы второго испанского дивизиона. Однако отрыв от третьей позиции составляет всего балл.
Островитяне в текущем первенстве за 35 проведенных игр потерпели только пять фиаско, 14 матчей они завершили еще вничью и смогли добыть 16 викторий. Разница мячей составляет 41:24.
У «желто-синих» только одна виктория за последние шесть встреч первенства. Помимо нее, они в этот период три раза расписали мировые и дважды терпели фиаско. Одно из них случилось в минувшем туре дома от скромного «Овьедо» — 0:1.
Вдали от дома в этом розыгрыше Сегунды «Лас-Пальмас» уступил дважды, восемь матчей еще закончил вничью и смог добиться семи выигрышей.
В первом круге «Лас-Пальмас» на своей территории одолел «Гранаду» со счетом 2:0, а до этого две из трех встреч этих соперников завершились вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 2.25.
На викторию «Лас-Пальмаса» дают — 3.37, ничья оценена — в 3.20.
После ряда неудач «Гранада» должна реабилитироваться, ведь она будет играть дома, где особо сильно выступает.