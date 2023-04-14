В рамках 36-го тура второго испанского дивизиона «Альбасете» на своем поле сыграет с «Эйбаром». Поединок состоится 14 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Альбасете» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альбасете»

С 52 набранными очками в 35 проведенных играх «Альбасете» находится вблизи зоне плей-офф, на седьмой строке. От шестой заветной позиции команда отстает всего на балл.

У «сырников» всего лишь одна победа за последние восемь игр чемпионата при четырех мировых исходах и трех фиаско. Сейчас же у них 5-матчевая безвыигрышная серия.

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В минувшем туре коллектив был разгромлен в Сантандере местным «Расингом» со счетом 1:4. И данная неудача стала для него третьей за прошедшие четыре игры.

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«Альбесете» проиграл свои две последние домашние игры, а до этого в родных стенах он не уступал на протяжении семи игр, выиграв в этом отрезке шесть из них.

«Эйбар»

После 35 проведенных туров «Эйбар» с 65 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

«Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч подряд, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

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В трех же последних своих проведенных поединках коллектив неизменно играл вничью, поделив очки на своем поле с «Андоррой» 0:0 и с «Леванте» 1:1, и на выезде с «Овьедо» 1:1.

Вне родных стен «Эйбар» смог выиграть четыре из шести минувших поединка, а также по разу отыграл вничью и уступал.

В первом круге на поле «Эйбара» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, и эта встреча стала первой для них за долгие годы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.70.

На викторию «Эйбара» дают — 2.93, ничья оценена — в 2.89.

Похоже, что «Альбасете» ушел в крутое пике и вполне может продлить свою серию фиаско в поединке с лидером чемпионата, даже несмотря на домашний статус игры.