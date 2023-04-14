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    «Оружейники» прервут серию мировых победой над «Альбасете»

    «Альбасете» — «Эйбар». Прогноз, ставка (к. 2.93) на футбол, чемпионат Испании, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Эйбар»
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    «Эйбар»
    В рамках 36-го тура второго испанского дивизиона «Альбасете» на своем поле сыграет с «Эйбаром». Поединок состоится 14 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Альбасете» — «Эйбар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Апреля 2023 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 22:00 Эйбар Эйбар
  • Эйбар
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    «Альбасете»

    С 52 набранными очками в 35 проведенных играх «Альбасете» находится вблизи зоне плей-офф, на седьмой строке. От шестой заветной позиции команда отстает всего на балл.

    У «сырников» всего лишь одна победа за последние восемь игр чемпионата при четырех мировых исходах и трех фиаско. Сейчас же у них 5-матчевая безвыигрышная серия.

    Коэффициенты матча Альбасете — Эйбар

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    В минувшем туре коллектив был разгромлен в Сантандере местным «Расингом» со счетом 1:4. И данная неудача стала для него третьей за прошедшие четыре игры.

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    «Альбесете» проиграл свои две последние домашние игры, а до этого в родных стенах он не уступал на протяжении семи игр, выиграв в этом отрезке шесть из них.

    «Эйбар»

    После 35 проведенных туров «Эйбар» с 65 зачетными баллами расположился на первом месте в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от третьей строки на четыре пункта.

    «Оружейники» после того, как в начале февраля проиграли два поединка подряд без забитых мячей, затем выиграли пять встреч подряд, причем в четырех из них они оставили свои ворота на замке.

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    В трех же последних своих проведенных поединках коллектив неизменно играл вничью, поделив очки на своем поле с «Андоррой» 0:0 и с «Леванте» 1:1, и на выезде с «Овьедо» 1:1.

    Вне родных стен «Эйбар» смог выиграть четыре из шести минувших поединка, а также по разу отыграл вничью и уступал.

    В первом круге на поле «Эйбара» эти команды расписали мировую со счетом 1:1, и эта встреча стала первой для них за долгие годы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Эйбара» дают — 2.93, ничья оценена — в 2.89.

    Похоже, что «Альбасете» ушел в крутое пике и вполне может продлить свою серию фиаско в поединке с лидером чемпионата, даже несмотря на домашний статус игры.

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    «Альбасете» — «Эйбар»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Оружейники» прервут серию мировых победой над «Альбасете»
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