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    Уверенная виктория «Спортинга»?

    «Жил Висенте» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Примейра Лига, 5 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Жил Висенте» — «Спортинг»
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    Эктор Бельерин
    «Жил Висенте» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 25-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 5 апреля, начало — в 22:15 мск. «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 06 Апреля 2023 года
    Жил Висенте
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    •  Жил Висенте 22:15 Спортинг Спортинг
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    «Жил Висенте»

    Эта команда нынешний сезон проводит крайне неуверенно. «Жил Висенте» находится на 13 месте в таблице, но на вылет не претендует.

    При этом команда имеет проблемы с реализацией. В 25 матчах игроки «Жил Висенте» забили всего лишь 26 мячей.

    Коэффициенты матча Жил Висенте — Спортинг

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  • 7.004.401.47Фрибет$40
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    В своем предыдущем поединке «Жил Висенте» вновь огорчил результатом. На выезде команда минимально уступила «Эшторилу».

    Все прогнозы на футбол

    Последняя победа над лиссабонцами случилась более 3 лет назад. Да и сейчас силы оппонентов явно не равны.

    Так что ждем от хозяев игры, что называется, вторым номером. Тягаться со «Спортингом» на равных «Жил Висенте» не сможет.

    «Спортинг»

    Эта команда проводит не самый успешный свой сезон. На текущий момент «Спортинг» занимает скромное 4 место в таблице.

    Лиссабонцам впору горевать, ведь отставание от идущей третьей «Браги» составляет 6 очков. Да и очков команда растеряла много.

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    • Свой последний поединок команда провела вполне продуктивно. «Спортинг» не оставил шансов «Санта Кларе» (3:0).

    Команда не проигрывает уже почти 2 месяца. Более того, «Спортинг» прошел в четвертьфинал Лиги Европы, переиграв в серии пенальти лондонский «Арсенал».

    Гости явно намерены во что бы то ни стало взять 3 очка. «Спортинг» мотивирован догнать «Брагу», и явно будет активно атаковать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Жил Висенте» дают — 7.00, ничья оценена — в 4.50.

    Лиссабонцы явно сильнее скромного соперника, что наверняка продемонстрируют на поле.

    Наш прогноз — Фора «Спортинга» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.75.

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    «Жил Висенте» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «Спортинга»?
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