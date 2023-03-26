Словения сыграет на своем поле с Сан-Марино в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Словения — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Команда является одним из вероятных кандидатов на выход в чемпионат Европы. Сборная Словении в стартовом матче обыграла на выезде Казахстан (2:1).

Словенцы в последнее время играют довольно неплохо. Команда выиграла 2 последних товарищеских матча у Румынии (2:1) и Черногории (1:0). Также, Словения имеет беспроигрышную серию из 4-х матчей.

Коэффициенты матча Словения — Сан-Марино 1X2Новым игрокам 1.0318.0045.00Фрибет$40

Команда также недавно выступала в Лиге наций (Лига B). В своей группе она заняла 3-е место, едва избежав зону вылета.

Все прогнозы на футбол

Впрочем, четыре победы в пяти последних матчах при одной ничьей делают коллектив безоговорочным фаворитом грядущей игры.

Сан-Марино

Сборная предсказуемо потерпела поражение на старте квалификации на чемпионат Европы, проиграв дома Северной Ирландии (0:2).

Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

В минувшем розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» проиграли все четыре поединка без забитых мячей с общим счетом 0:9.

Коллектив не знает побед с 30 июля 2014 года, поэтому шансы гостей даже ничью крайне мизерные.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 56,00, ничья — в 24,00.

В последних пяти матчах хозяев было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,61.

Еще один вариант ставки — Словения выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,65, ведь хозяева — явный фаворит матча, а в их последних матчах было забито меньше 3,5 голов.