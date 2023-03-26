ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан НагельсманнКак гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии» Хамзат ЧимаевЧимаев поднимается в средний дивизион. Глава UFC пообещал Хамзату соперника из топ-3 в новой весовой Криштиану РоналдуРоналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?
  • 00:48
    • Франция разгромила Нидерланды, а Греция одержала победу над Гибралтаром
  • 00:38
    • Хет-трик Лукаку принес Бельгии крупную победу над Швецией
  • 21:53
    • «Адмирал» переиграл «Ак Барс» и сократил счет в серии
  • 01:08
    • Молдавия сыграла вничью с Фарерскими Островами, а Чехия обыграла Польшу
  • 20:10
    • Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Майами
  • 20:05
    • «Бавария» объявила об уходе Нагельсмана и назначении Тухеля
    Все новости спорта

    Разгромит ли Словения Сан-Марино?

    Словения — Сан-Марино. Ставка за 2.61 и прогноз на Евро-2024 26 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2024 Прогнозы на сборную Словении Прогнозы на Сборная Сан-Марино Календарь Евро-2024
    Прогноз и ставки на Словения — Сан-Марино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Словения выиграла на старте отбора
    Словения сыграет на своем поле с Сан-Марино в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 19:00 мск. Словения — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 26 Марта 2023 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 19:00 Сан-Марино Сан-Марино
  • Сан-Марино
    •

    Словения

    Команда является одним из вероятных кандидатов на выход в чемпионат Европы. Сборная Словении в стартовом матче обыграла на выезде Казахстан (2:1).

    Словенцы в последнее время играют довольно неплохо. Команда выиграла 2 последних товарищеских матча у Румынии (2:1) и Черногории (1:0). Также, Словения имеет беспроигрышную серию из 4-х матчей.

    Коэффициенты матча Словения — Сан-Марино

    1X2Новым игрокам
  • 1.0318.0045.00Фрибет$40
    •

    Команда также недавно выступала в Лиге наций (Лига B). В своей группе она заняла 3-е место, едва избежав зону вылета.

    Все прогнозы на футбол

    Впрочем, четыре победы в пяти последних матчах при одной ничьей делают коллектив безоговорочным фаворитом грядущей игры.

    Сан-Марино

    Сборная предсказуемо потерпела поражение на старте квалификации на чемпионат Европы, проиграв дома Северной Ирландии (0:2).

    Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.

  • Как гром с ясного неба. История неожиданного увольнения Нагельсманна из «Баварии»
  • Рассказываем о причинах шокирующей отставки специалиста из мюнхенского клуба
  • Вчера

    • В минувшем розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» проиграли все четыре поединка без забитых мячей с общим счетом 0:9.

    Коллектив не знает побед с 30 июля 2014 года, поэтому шансы гостей даже ничью крайне мизерные.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 56,00, ничья — в 24,00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В последних пяти матчах хозяев было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,61.

    Еще один вариант ставки — Словения выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,65, ведь хозяева — явный фаворит матча, а в их последних матчах было забито меньше 3,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Коламбус — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Рууд — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Мемфис — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гренада — США
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Даниэль — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Юта — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сакраменто — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Портленд — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Словения — Сан-Марино: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Разгромит ли Словения Сан-Марино?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры