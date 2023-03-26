Словения
Команда является одним из вероятных кандидатов на выход в чемпионат Европы. Сборная Словении в стартовом матче обыграла на выезде Казахстан (2:1).
Словенцы в последнее время играют довольно неплохо. Команда выиграла 2 последних товарищеских матча у Румынии (2:1) и Черногории (1:0). Также, Словения имеет беспроигрышную серию из 4-х матчей.
Коэффициенты матча Словения — Сан-Марино
Команда также недавно выступала в Лиге наций (Лига B). В своей группе она заняла 3-е место, едва избежав зону вылета.
Впрочем, четыре победы в пяти последних матчах при одной ничьей делают коллектив безоговорочным фаворитом грядущей игры.
Сан-Марино
Сборная предсказуемо потерпела поражение на старте квалификации на чемпионат Европы, проиграв дома Северной Ирландии (0:2).
Сан-Марино — слабейшая команда на континенте. За всю историю ее существования она добыла только одну победу, да и ту в товарищеской встрече и очень давно.
В минувшем розыгрыше Лиги Наций «сиятельные» проиграли все четыре поединка без забитых мячей с общим счетом 0:9.
Коллектив не знает побед с 30 июля 2014 года, поэтому шансы гостей даже ничью крайне мизерные.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,01. Успех Сан-Марино оценивается в 56,00, ничья — в 24,00.
В последних пяти матчах хозяев было забито меньше 3,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 3,5 голов за 2,61.
Еще один вариант ставки — Словения выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,65, ведь хозяева — явный фаворит матча, а в их последних матчах было забито меньше 3,5 голов.