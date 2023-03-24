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    Уверенная виктория камерунцев?!

    Камерун — Намибия. Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, Кубок африканских наций, 24 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Камеруна
    Прогноз и ставки на Камерун — Намибия
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    Венсан Абубакар
    Камерун сыграет на своем поле с Намибией в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:30 мск. Камерун — Намибия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Камерун

    Камерун на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, «неукротимые львы» не смогли преодолеть групповой турнир, хоть и победили самих бразильцев (1:0).

    В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Правда, сыграли камерунцы лишь один матч, обыграв Бурунди (1:0).

    В своем последнем матче команда проиграла. Камерун с минимальным счетом уступил сборной Нигера.

    Прогнозы на Кубок Африки

    До того сборная Камеруна добыла 2 победы подряд. Причем обыграны были крепкие соперники в виде сборных Судана и Конго.

    Камерун наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.

    Намибия

    Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Намибии в своем пока единственном поединке набрала 1 балл.

    Свой последний поединок сборная Намибия проиграла. Замбия оказалась сильнее в овертайме.

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    • До того намибийцы выиграли 2 матча подряд. Да и вообще, эта команда способна оказать достойное сопротивление кому угодно.

    Главным бичом команды является слабая атака. Голы даются сборной Намибии с огромнейшей натугой.

    Сборная Намибии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей откровенно маловато.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 1.35.

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    На викторию Намибии дают — 9.60, ничья оценена — в 4.70.

    Камерун

    значительно сильнее соперника

    , и явно постарается укрепить лидерство в группе.

    Наш прогноз — Фора Камеруна -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.52.

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    Камерун — Намибия: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 24.03.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория камерунцев?!
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