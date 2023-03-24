Камерун сыграет на своем поле с Намибией в рамках 3-го тура квалификации Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 марта, начало — в 23:30 мск. Камерун — Намибия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Камерун на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, «неукротимые львы» не смогли преодолеть групповой турнир, хоть и победили самих бразильцев (1:0).

В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Правда, сыграли камерунцы лишь один матч, обыграв Бурунди (1:0).

В своем последнем матче команда проиграла. Камерун с минимальным счетом уступил сборной Нигера.

Прогнозы на Кубок Африки

До того сборная Камеруна добыла 2 победы подряд. Причем обыграны были крепкие соперники в виде сборных Судана и Конго.

Камерун наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.

Намибия

Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Намибии в своем пока единственном поединке набрала 1 балл.

Свой последний поединок сборная Намибия проиграла. Замбия оказалась сильнее в овертайме.

До того намибийцы выиграли 2 матча подряд. Да и вообще, эта команда способна оказать достойное сопротивление кому угодно.

Главным бичом команды является слабая атака. Голы даются сборной Намибии с огромнейшей натугой.

Сборная Намибии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей откровенно маловато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 1.35.

На викторию Намибии дают — 9.60, ничья оценена — в 4.70.

Камерун

значительно сильнее соперника

, и явно постарается укрепить лидерство в группе.

Наш прогноз — Фора Камеруна -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.52.