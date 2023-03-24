Камерун
Камерун на последнем Мундиале смотрелся симпатично. Правда, «неукротимые львы» не смогли преодолеть групповой турнир, хоть и победили самих бразильцев (1:0).
В своей группе квалификации на Кубок африканских наций команда пребывает на 1 месте. Правда, сыграли камерунцы лишь один матч, обыграв Бурунди (1:0).
В своем последнем матче команда проиграла. Камерун с минимальным счетом уступил сборной Нигера.
До того сборная Камеруна добыла 2 победы подряд. Причем обыграны были крепкие соперники в виде сборных Судана и Конго.
Камерун наверняка будет активно атаковать. Команда мотивирована максимально оторваться от конкурентов.
Намибия
Эта команда находится на 3 месте в группе. Сборная Намибии в своем пока единственном поединке набрала 1 балл.
Свой последний поединок сборная Намибия проиграла. Замбия оказалась сильнее в овертайме.
До того намибийцы выиграли 2 матча подряд. Да и вообще, эта команда способна оказать достойное сопротивление кому угодно.
Главным бичом команды является слабая атака. Голы даются сборной Намибии с огромнейшей натугой.
Сборная Намибии явно будет действовать вторым номером. Вот только шансов в матче с лидером группы у гостей откровенно маловато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Камеруна предлагают — 1.35.
На викторию Намибии дают — 9.60, ничья оценена — в 4.70.
Камерун
значительно сильнее соперника, и явно постарается укрепить лидерство в группе.
Наш прогноз — Фора Камеруна -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.52.