«Минск» сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минск»

Эта команда минувший сезон провела на своем уровне. «Минск» закончил чемпионат на достойном 6 месте.

Минчане неплохо атакуют. А вот оборонительные редуты команды частенько дают сбои, что выливается в незапланированные потери очков.

В своем предыдущем поединке «Минск» не смог победить. В контрольной встрече минчане расписали мировую с «Молодечно» (1:1).

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Поединки со «Славией» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.

Наверняка минчане постараются взять первые очки в стартовом туре. Тем более, в недавнем товарищеском матче команда уже обыгрывала «Славию» (2:0).

«Славия»

Команда Ивана Биончика настроена решительно. Клуб из Мозыря планирует побороться за высокие места в новом сезоне.

Прибавляет настроения и проход в полуфинал Кубке Белоруссии. После победы 2:0 над «Слуцком», «Славия» на выезде уступила лишь минимально.

Нет сомнений, что «Славия» в этой встрече будет активно атаковать. Под рукой у Биончика приличный кадровый потенциал.

Отметим возвращение в команду хавбека Игоря Кострова. Опытный молдаванин еще поможет «Славии» в новом сезоне.

«Славия» явно горит желанием отомстить минчанам за октябрьское избиение (5:0). Да и вообще, амбиций у Биончика вагон и тележка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» предлагают — 2.31.

На викторию «Минска» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.34.

«Славия» в новом сезоне полна амбиций побороться за высокие места, а значит, будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Славии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.34.