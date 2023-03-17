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    «Славия» начнет чемпионат с победы

    «Минск» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, чемпионат Белоруссии, 17 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Славия»
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    Иван Биончик
    «Минск» сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 17 марта, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 17 Марта 2023 года
    Минск
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    •  Минск 18:00 Славия Мозырь Славия Мозырь
  • Мозырь
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    «Минск»

    Эта команда минувший сезон провела на своем уровне. «Минск» закончил чемпионат на достойном 6 месте.

    Минчане неплохо атакуют. А вот оборонительные редуты команды частенько дают сбои, что выливается в незапланированные потери очков.

    В своем предыдущем поединке «Минск» не смог победить. В контрольной встрече минчане расписали мировую с «Молодечно» (1:1).

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    Поединки со «Славией» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.

    Наверняка минчане постараются взять первые очки в стартовом туре. Тем более, в недавнем товарищеском матче команда уже обыгрывала «Славию» (2:0).

    «Славия»

    Команда Ивана Биончика настроена решительно. Клуб из Мозыря планирует побороться за высокие места в новом сезоне.

    Прибавляет настроения и проход в полуфинал Кубке Белоруссии. После победы 2:0 над «Слуцком», «Славия» на выезде уступила лишь минимально.

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    • Нет сомнений, что «Славия» в этой встрече будет активно атаковать. Под рукой у Биончика приличный кадровый потенциал.

    Отметим возвращение в команду хавбека Игоря Кострова. Опытный молдаванин еще поможет «Славии» в новом сезоне.

    «Славия» явно горит желанием отомстить минчанам за октябрьское избиение (5:0). Да и вообще, амбиций у Биончика вагон и тележка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» предлагают — 2.31.

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    На викторию «Минска» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.34.

    «Славия» в новом сезоне полна амбиций побороться за высокие места, а значит, будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Славии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.34.

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    «Минск» — «Славия»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 17.03.2023. Прогнозы на футбол. «Славия» начнет чемпионат с победы
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