«Минск»
Эта команда минувший сезон провела на своем уровне. «Минск» закончил чемпионат на достойном 6 месте.
Минчане неплохо атакуют. А вот оборонительные редуты команды частенько дают сбои, что выливается в незапланированные потери очков.
В своем предыдущем поединке «Минск» не смог победить. В контрольной встрече минчане расписали мировую с «Молодечно» (1:1).
Поединки со «Славией» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 коллизиях.
Наверняка минчане постараются взять первые очки в стартовом туре. Тем более, в недавнем товарищеском матче команда уже обыгрывала «Славию» (2:0).
«Славия»
Команда Ивана Биончика настроена решительно. Клуб из Мозыря планирует побороться за высокие места в новом сезоне.
Прибавляет настроения и проход в полуфинал Кубке Белоруссии. После победы 2:0 над «Слуцком», «Славия» на выезде уступила лишь минимально.
Нет сомнений, что «Славия» в этой встрече будет активно атаковать. Под рукой у Биончика приличный кадровый потенциал.
Отметим возвращение в команду хавбека Игоря Кострова. Опытный молдаванин еще поможет «Славии» в новом сезоне.
«Славия» явно горит желанием отомстить минчанам за октябрьское избиение (5:0). Да и вообще, амбиций у Биончика вагон и тележка.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Славии» предлагают — 2.31.
На викторию «Минска» дают — 3.08, ничья оценена — в 3.34.
«Славия» в новом сезоне полна амбиций побороться за высокие места, а значит,
Наш прогноз — Победа «Славии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.31. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.34.