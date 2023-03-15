«Зенит» и «Динамо» встретятся 15 марта в Санкт-Петербурге. Матч 1/16 финала Кубка России Пути регионов начнется в 20:00 мск. «Зенит» — «Динамо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» начал вторую половину сезона с крупной победы над «Волгой» со счетом 3:0. Именно после нее команда Сергея Семака вышла в следующий раунд Кубка России.

За этим последовал удачный матч в РПЛ, в котором хозяева со счетом 3:0 на своем поле разгромили «Нижний Новгород». Правда, уже в следующем туре у «мешков» появились проблемы с «Химками».

Коэффициенты матча Зенит — Динамо 1X2Новым игрокам 1.354.909.00Фрибет$40

«Зенит» выиграл встречу с подмосковной командой, но пропустил 2 мяча, что стало большой неожиданностью. Игра закончилась со счетом 3:2.

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«Зенит» удачно играет дома. Почти все результаты — это победы. Коллектив выиграл в 4 из 5 последних домашних матчей.

«Динамо»

У москвичей вторая половина сезона складывается неудачно и вылет в Путь регионов является лишь одной из производных.

Напомним, что команда Славиши Йокановича проиграла «Крыльям Советов» с общим счетом 2:3, после чего оказалась на уровень ниже в турнире.

Да, «Динамо» одержало победу над «Крыльями» в РПЛ, тем самым отомстив (1:0). Однако уже в следующем поединке «сине-белые» снова проиграли. На выезде «динамики» потерпели поражение от «Краснодара» (1:3).

Итого, у «Динамо» уже 4 неудачи подряд в выездной серии и 5 поражений в последних шести матчах.

Прогноз и ставки

«Зенит» с большим перевесом по коэффициентам является фаворитом встречи. За 1.35 можно поставить на его победу и за 9.00 выставлена победа «Динамо».

У «Динамо» сейчас невыразительные результаты, поэтому для «Зенита» открываются хорошие возможности продлить свою серию побед.

Так как гости проиграли 4 выездных матча подряд, рекомендуется делать ставку на победу «Зенита», но в контексте форы «Динамо» в +1.5 за 1.80. Коллектив Йокановича редко отпускает соперника далеко вперед.

Недавние матчи «Зенита» и «Динамо» — это тотал меньше 2.5. Ставка на ТМ 2.5 принимается с котировкой 2.25.