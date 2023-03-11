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    «Лейпциг» разгромит «Боруссию»

    «Лейпциг» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.25) и ставки на чемпионат Германии 11 марта 2023 года

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    «Лейпциг»
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Боруссии» М в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 17:30 мск. «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Марта 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
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    «Лейпциг»

    Команда находится в верхней части турнирной таблицы в Бундеслиге. «Лейпциг» занимает 4-е место, которое обеспечивает команде выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    «Лейпциг»теоретически может побороться за 1-ю строчку в чемпионате, но для этого необходимо выигрывать в каждом матче. Отрыв от «Баварии» составляет 7 баллов.

    В нынешнем сезоне у «Лейпцига» порядок во всех линиях. Команда довольно много забивает (46 голов), занимая 3-е место в лиге по этому показателю. Также, мало пропускает (29) — 4-я строчка в Бундеслиге.

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    Команда здорово выступает на своем поле, проиграв всего один матч из 11-и в нынешнем сезоне. «Лейпциг» уступает по этому показателю только дортмундской «Боруссии».

    Стоит отметить, что «Лейпциг» проиграл последний матч именно «шмелям» (1:2), команда ничего не смогла противопоставить сопернику, но в предстоящем матче «Лейпциг» встретится с середняком Бундеслиги «Боруссией» М, у которого, по сути, не осталось турнирных амбиций в нынешнем сезоне.

    «Боруссия» М

    Команда располагается в середине турнирной таблице немецкого чемпионата. «Боруссия» в нынешнем сезоне уже вряд-ли будет претендовать на еврокубки, ведь отрыв от 6-го места составляет 9 очков.

    Команда проводит неудачный сезон. «Боруссия» выиграла лишь 8 матчей из 23-х в нынешнем сезоне, а результаты команды в гостевых матчах и вовсе оставляют желать лучшего.

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    • «Боруссия» выиграла лишь один выездной матч в сезон из 11-и, проиграв 6 раз. Большую часть голов команда пропустила именно на чужом поле (24 из 39). Стоит отметить, что в последних 5-и гостевых матчах у команды из Менхенгладбаха лишь одна победа.

    В последних матчах «Боруссия» довольно много пропускает. Команда вынимала мяч из своих ворот 10 раз в последних 5-и встречах.

    Примечательно, что в 7-м туре Бундеслиги именно менхенгладбахская команда обыграла «Лейпциг» (3:0). «Боруссия» полностью владела преимущество и обеспечила положительный результат уже в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лейпциг», коэффициент на победу которого равен 1.44. Успех «Боруссии» М оценивается в 7.00, ничья — в 5.20.

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    «Лейпцигу» предстоит борьба за сохранение прописки в Лиге чемпионов. Команда лишь раз проиграла на своем поле, а «Боруссия», наоборот, крайне неудачно выступают в гостях.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Лейпцига» с форой -1.5 за 2.12.

    Более рисковый вариант для ставки — индивидуальный тотал «Лейпцига» 2.5 больше за 2.25

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    «Лейпциг» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. «Лейпциг» разгромит «Боруссию»
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