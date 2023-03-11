В рамках 31-го тура второго испанского дивизиона «Эйбар» на своем поле сыграет против «Бургоса». Встреча, которая пройдет 11 марта, начнется в 18:15 по мск. «Эйбар» — «Бургос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

После 30 проведенных туров «Эйбар» с 56 зачетными баллами расположился на втором месте в турнирной таблице Сегунды, отставая от лидера первенства всего лишь на очко, но в то же время конкуренты сильно поджимают.

«Оружейники» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 16 викторий, шесть матчей они проиграли и восемь раз делили очки со своими оппонентами, забили 33 голов при 23 пропущенных.

Свои три последние игры коллектив выиграл и не пропустил ни одного гола. В минувшем туре он одолел в гостях 1:0 «Тенерифе». До этого он уступил в двух встречах чемпионата подряд, прервав на тот момент очень длительную серию без фиаско.

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«Эйбар» на своем поле проиграл в текущем розыгрыше Сегунды только раз, а также одержал девять викторий и добыл четыре мировых результата.

«Бургос»

По итогам 30 сыгранных туров «Бургос» с 45 набранными очками идет на седьмой строке. Отставание от зоны плей-офф (шестая позиция) составляет всего пять баллов.

«Черно-белые» за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать 11 викторий, 12 встреч они еще свели вничью и семь встреч проиграли, забили всего лишь 25 мячей, но и пропустили мало — 19 голов.

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Команда за прошедшие семь поединков чемпионата смогла выиграть всего лишь раз, четыре поединка свела вничью и дважды уступила. Одно из фиаско состоялось в минувшем туре дома от «Гренады» — 1:3.

Вдали от дома «Бургос» в минувших шести матчах в половине случаев был повержен, один поединок смог выиграть и дважды делил очки со своими оппонентами.

«Эйбар» выиграл у «Бургоса» в трех последних очных встречах, причем дважды всухую.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 1.70.

На викторию «Бургоса» дают — 6.00, ничья оценена — в 3.25.

Прогнозируем, что «оружейники» на своем поле смогут добыть три очка в игре с невнятным в последнее время соперником, причем ждем от хозяев сухой виктории.