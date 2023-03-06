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    «Брентфорд» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, АПЛ, 6 марта 2023 года

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    Александар Митрович
    «Брентфорд» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Марта 2023 года
    Брентфорд
  • Брентфорд
    •  Брентфорд 23:00 Фулхэм Фулхэм
  • Лондон
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    «Брентфорд»

    «Брентфорд» проводит относительно продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

    В 23 матчах чемпионата лондонцы добыли всего лишь 8 побед. Зато проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии.

    Коэффициенты матча Брентфорд — Фулхэм

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  • 1.953.653.80Фрибет$40
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    В минувшем туре «Брентфорд» добыл один зачетный балл. В столичном дерби команда расписала мировую с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Два своих последних матча «Брентфорд» завершил ничьими. А вот последнее поражение случилось еще 2 месяца назад.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Брентфорд» постарается отомстить «дачникам» за поражение в первом круге (3:2).

    «Фулхэм»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Фулхэм» находится на 7 месте в турнирной таблице, претендуя на попадание в еврокубки.

    Привычно результативен и лидер атак «дачников» Александар Митрович. Серб отличился уже 11 мячами в чемпионате.

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    • В предыдущем своем поединке «Фулхэм» добыл важные 3 очка. Дома «коттеджеры» в рамках Кубка Англии переиграли «Лидс» (2:0).

    Ныне «Фулхэм» смотрится очень выгодно. Митрович и его партнеры способны выдать яркий поединок, да и вообще, февральский отрезок команда провела на ура.

    Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Фулхэм» мотивирован побороться за попадание в зону еврокубков.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Фулхэма» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.

    Обе команды вполне способны побороться за попадание в еврокубки, да и в первом круге выдали результативный поединок.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.

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    «Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 06.03.2023. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не будет!
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