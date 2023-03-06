«Брентфорд» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 23:00 мск. «Брентфорд» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брентфорд»

«Брентфорд» проводит относительно продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

В 23 матчах чемпионата лондонцы добыли всего лишь 8 побед. Зато проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии.

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В минувшем туре «Брентфорд» добыл один зачетный балл. В столичном дерби команда расписала мировую с «Кристал Пэлас» (1:1).

Все прогнозы на АПЛ

Два своих последних матча «Брентфорд» завершил ничьими. А вот последнее поражение случилось еще 2 месяца назад.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Брентфорд» постарается отомстить «дачникам» за поражение в первом круге (3:2).

«Фулхэм»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Фулхэм» находится на 7 месте в турнирной таблице, претендуя на попадание в еврокубки.

Привычно результативен и лидер атак «дачников» Александар Митрович. Серб отличился уже 11 мячами в чемпионате.

В предыдущем своем поединке «Фулхэм» добыл важные 3 очка. Дома «коттеджеры» в рамках Кубка Англии переиграли «Лидс» (2:0).

Ныне «Фулхэм» смотрится очень выгодно. Митрович и его партнеры способны выдать яркий поединок, да и вообще, февральский отрезок команда провела на ура.

Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Фулхэм» мотивирован побороться за попадание в зону еврокубков.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.95.

На викторию «Фулхэма» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.

Обе команды вполне способны побороться за попадание в еврокубки, да и в первом круге выдали результативный поединок .

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.