«Брентфорд»
«Брентфорд» проводит относительно продуктивный сезон. Скромный клуб находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.
В 23 матчах чемпионата лондонцы добыли всего лишь 8 побед. Зато проигрывает команда крайне редко: всего 4 коллизии.
Коэффициенты матча Брентфорд — Фулхэм
В минувшем туре «Брентфорд» добыл один зачетный балл. В столичном дерби команда расписала мировую с «Кристал Пэлас» (1:1).
Два своих последних матча «Брентфорд» завершил ничьими. А вот последнее поражение случилось еще 2 месяца назад.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Брентфорд» постарается отомстить «дачникам» за поражение в первом круге (3:2).
«Фулхэм»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит весьма неплохо. «Фулхэм» находится на 7 месте в турнирной таблице, претендуя на попадание в еврокубки.
Привычно результативен и лидер атак «дачников» Александар Митрович. Серб отличился уже 11 мячами в чемпионате.
В предыдущем своем поединке «Фулхэм» добыл важные 3 очка. Дома «коттеджеры» в рамках Кубка Англии переиграли «Лидс» (2:0).
Ныне «Фулхэм» смотрится очень выгодно. Митрович и его партнеры способны выдать яркий поединок, да и вообще, февральский отрезок команда провела на ура.
Гости наверняка постараются сыграть как можно активнее в атаке. «Фулхэм» мотивирован побороться за попадание в зону еврокубков.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Брентфорда» предлагают — 1.95.
На викторию «Фулхэма» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.60.
Обе команды вполне способны побороться за попадание в еврокубки, да и в
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.40. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.60.