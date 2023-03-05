«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 5 марта, начало — в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Эта команда в нынешнем сезоне не борется за попадание в еврокубки. «Райо Вальекано» на текущий момент находится на 6 позиции.

Правда, атакует команда не столь результативно, отличившись всего 29 раз в 23 матчах. Зато оборона надежна: всего 25 пропущенных мячей.

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В своем предыдущем поединке «Райо Вальекано» не смог разжиться очками. На выезде команда минимально уступила «Кадису».

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Матчи с басками для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Райо Вальекано» выиграл только раз при 3 поражениях.

Сейчас «Райо Вальекано» находится на некотором спаде. Последняя виктория в Примере случилась еще месяц назад.

«Атлетик»

«Атлетик» проводит привычный для себя сезон. Команда находится на 9 месте в таблице, борясь за выход в еврокубки.

Да и вообще, потенциально баски стоят повыше. Отставание от 6 позиции измеряется лишь двумя зачетными баллами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Атлетик» с минимальным счетом уступил на выезде «Осасуне».

Более того, это поражение стало для басков третьим кряду. Хотя до этой неудачной серии «Атлетик» выиграл два матча подряд.

«Атлетик» явно планирует прервать свою пораженческую серию. Лидеры на месте, и лишь участие в матче основного голкипера Унаи Симона под вопросом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Атлетика» предлагают — 2.60.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.10.

Баски явно намерены выбраться из психологической ямы, к тому же имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Победа «Атлетика». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.