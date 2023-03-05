«Нефтехимик» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 марта, начало — в 17:30 мск. «Нефтехимик» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне находится в середине таблицы. На данный момент команда осела на 10 месте.

Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах нижнекамцы сумели забить всего лишь 18 раз.

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В своем последнем поединке команда Кирилла Новикова уступила. В контрольном матче «Нефтехимик» проиграл «СКА-Хабаровску» (3:1).

Прогнозы на ФНЛ

А вот оборона «Нефтехимика» редко дает сбои. Она вообще самая надежная в лиге (наряду с махачкалинским «Динамо»): пропущено всего 16 мячей.

В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. Дать бой одному из лидеров — отличная мотивация для нижнекамцев.

«Алания»

Эта команда в нынешнем сезоне стремится в РПЛ. «Барсы» вторые в таблице, но лишь на 1 пункт опережают идущий следом «Рубин».

При этом владикавказцы пропустили 23 мяча в 20 матчах. Да и с реализацией не все блестяще, как для претендента на повышение в классе — 37 мячей.

В предыдущем своем поединке «Алания» выиграла. В контрольном поединке команда переиграла «СКА-Хабаровск» (2:4).

«Барсы» традиционно неудачно играют с «Нефтехимиком». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.

«Алания» явно постарается выдать успешный рестарт сезона. Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.95.

На викторию «Нефтехимика» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.64.

Нижнекамцы имеют сложности с реализацией, тогда как «барсы» намерены начать весенний цикл с победы .

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.