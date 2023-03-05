«Нефтехимик»
«Нефтехимик» в нынешнем сезоне находится в середине таблицы. На данный момент команда осела на 10 месте.
Главным бичом команды является слабая атака. В 20 матчах нижнекамцы сумели забить всего лишь 18 раз.
Коэффициенты матча Нефтехимик — Алания
В своем последнем поединке команда Кирилла Новикова уступила. В контрольном матче «Нефтехимик» проиграл «СКА-Хабаровску» (3:1).
А вот оборона «Нефтехимика» редко дает сбои. Она вообще самая надежная в лиге (наряду с махачкалинским «Динамо»): пропущено всего 16 мячей.
В этой встрече хозяева намерены разжиться очками. Дать бой одному из лидеров — отличная мотивация для нижнекамцев.
«Алания»
Эта команда в нынешнем сезоне стремится в РПЛ. «Барсы» вторые в таблице, но лишь на 1 пункт опережают идущий следом «Рубин».
При этом владикавказцы пропустили 23 мяча в 20 матчах. Да и с реализацией не все блестяще, как для претендента на повышение в классе — 37 мячей.
В предыдущем своем поединке «Алания» выиграла. В контрольном поединке команда переиграла «СКА-Хабаровск» (2:4).
«Барсы» традиционно неудачно играют с «Нефтехимиком». Из 5 последних очных поединков выигран лишь один при двух поражениях.
«Алания» явно постарается выдать успешный рестарт сезона. Гости наверняка будут активно атаковать с первых минут матча.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 1.95.
На викторию «Нефтехимика» дают — 3.62, ничья оценена — в 3.64.
Нижнекамцы имеют сложности с реализацией, тогда как
Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.05.