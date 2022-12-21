«Хувентуд Торремолинос»
«Хувентуд Торремолинос» уже преодолел одну стадию Кубка Испании. В прошлой стадии ему удалось в серии пенальти пройти «Уэску» (2:2).
По итогам 15 туров второго по рангу дивизиона страны команда занимает 16 позицию в зоне вылета — третью с конца.
Тем не менее, в последних двух поединках своего первенства клуб не знает поражений при одной ничьей и одной победе — над «Рекреативо» (4:2).
Перед этим в четырех играх кряду во всех турнирах хозяева поля потерпели поражения.
«Севилья»
Коллектив также прошел один раунда Кубка Испании. На предыдущей стадии он обыграл на выезде «Веларде» (2:0).
В нынешнем сезоне эта команда выступает крайне неудачно. Давно такого не было, чтобы андалузцы находились в опасной зоне Примеры.
«Севилья» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды смогли отличиться лишь 13 раз.
Да и побеждает команда по большим праздникам. Из 14 поединков Примеры победными стали всего два.
В последних четырех матчах во всех турнирах она не проигрывает, поэтому будет безусловным фаворитом игры.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью». Коэффициент на ее победу равен 1,22, успех «Хувентуд Торремолинос» оценивается в 11,50, ничья — в 5,80.
Команды прямо противоположны по своему классу, а гости явно набрали хорошую форму.
Поэтому наши прогноз и ставка — индвивидуальный тотал «Севильи» больше 2,5 голов за 2,14.
Еще один вариант ставки — тотал больше 1,5 голов в первом тайме за 2,35. Превосходство «Севильи» позволяет ей рассчитывать минимум на два забитых мяча к перерыву, поэтому этот расклад более чем вероятен.