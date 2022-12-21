«Хувентуд Торремолинос» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 1/32 финала Кубка Испании. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:00 мск. «Хувентуд Торремолинос» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хувентуд Торремолинос»

«Хувентуд Торремолинос» уже преодолел одну стадию Кубка Испании. В прошлой стадии ему удалось в серии пенальти пройти «Уэску» (2:2).

По итогам 15 туров второго по рангу дивизиона страны команда занимает 16 позицию в зоне вылета — третью с конца.

Тем не менее, в последних двух поединках своего первенства клуб не знает поражений при одной ничьей и одной победе — над «Рекреативо» (4:2).

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Перед этим в четырех играх кряду во всех турнирах хозяева поля потерпели поражения.

«Севилья»

Коллектив также прошел один раунда Кубка Испании. На предыдущей стадии он обыграл на выезде «Веларде» (2:0).

В нынешнем сезоне эта команда выступает крайне неудачно. Давно такого не было, чтобы андалузцы находились в опасной зоне Примеры.

«Севилья» забивает с огромной натугой. В 14 матчах игроки команды смогли отличиться лишь 13 раз.

Да и побеждает команда по большим праздникам. Из 14 поединков Примеры победными стали всего два.

В последних четырех матчах во всех турнирах она не проигрывает, поэтому будет безусловным фаворитом игры.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Севилью». Коэффициент на ее победу равен 1,22, успех «Хувентуд Торремолинос» оценивается в 11,50, ничья — в 5,80.

Команды прямо противоположны по своему классу, а гости явно набрали хорошую форму.

Поэтому наши прогноз и ставка — индвивидуальный тотал «Севильи» больше 2,5 голов за 2,14.

Еще один вариант ставки — тотал больше 1,5 голов в первом тайме за 2,35. Превосходство «Севильи» позволяет ей рассчитывать минимум на два забитых мяча к перерыву, поэтому этот расклад более чем вероятен.