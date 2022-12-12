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    «Славные» прервут свою серию неудач

    «Алавес» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 2.75) на футбол, чемпионат Испании, 12 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Леванте»
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    Игрок «Алавеса»
    В понедельник, 12 декабря, в заключительной игре 20-го тура второго испанского дивизиона «Алавес» на своем поле примет «Леванте». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Алавес» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Декабря 2022 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Алавес»

    «Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, намерен сходу туда вернуться. И после 19 туров он идет третьим, но от первой позиции его отделяет лишь балл, однако и преследователе не дремлют.

    Клуб из Виктории за 19 проведенных встреч добился девяти викторий, семь раз он еще делил очки со своими оппонентами и трижды уступал. Причем две из этих неудач пришлись на последние игры команды.

    Коэффициенты матча Алавес — Леванте

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    Оба раза в данном отрезке «славные» проиграл в гостях, поочередно потерпев фиаско от «Гранады» 1:3 и «Тенерифе» 1:2. Перед этим же у коллектива была 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой было четыре виктории.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Алавеса» в этом розыгрыше Сегунды еще не знал горечи поражений, выиграв шесть поединков из девяти при трех мировых исходах.

    «Леванте»

    «Леванте» по итогам прошлого сезона также вылете из Примеры в Сегунды, где на данный момент с 32 очками идет пятым, отставая от своего предстоящего противника на два пункта.

    «Лягушки» за всю турнирную дистанцию смогли добиться восьми победных результатов, столько же раз они еще делили очки со своими оппонентами и трижды уходили с поля поверженными.

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    • Вот уже как десять встреч чемпионата подряд клуб из Валенсии не знает горечи поражений, выиграв за это время в шести случаях и четырежды сыграв вничью. Одна из мировых состоялась накануне дома с аутсайдером «Пенферрадиной» 0:0.

    Вне родных стен в текущем розыгрыше Сегунды «Леванте» уступил только раз за девять игр, пять раз он еще сыграл вничью и добился всего лишь трех викторий.

    В минувшем сезоне еще в рамках Примеры они обменялись домашними победами — 2:1 и 1:3. Всего же за пять последних встреч «Алавес» на своем поле четырежды выигрывал у «Леванте» при одной мировой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают — 2.75.

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    На викторию «Леванте» дают — 2.85, ничья оценена — в 2.95.

    После двух фиаско кряду «Алавес» будет решительно настроен в этой игре положить в свою копилку три очка. Прогнозируем, что у хозяев это получится, учитывая еще то, как они удачно дома играют против «лягушек».

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    «Алавес» — «Леванте»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 12.12.2022. Прогнозы на футбол. «Славные» прервут свою серию неудач
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