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    «Фиалки» оперативно расправятся с боливийцами

    «Фиорентина» — «Олвейс Реди». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, товарищеский матч, 7 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Олвейс Реди»
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    Кристиано Бираги
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Олвейс Реди» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:00 мск. «Фиорентина» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 07 Декабря 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 20:00 Always Ready Always Ready
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» проводит не самый успешный свой сезон. Команда находится на скромнейшем 10 месте в Серии А.

    При этом «Фиорентина» имеет сложности с реализацией. В 15 турах игроки команды отличились лишь 18 голами.

    В предыдущем своем официальном поединке «Фиорентина» не разжилась очками. «Фиалки» уступили «Милану» (2:1).

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    Зато последний контрольный поединок флорентийцы провели ударно. Был разгромлен скромный «Ареццо» (1:4).

    В этом поединке команда явно будет действовать первым номером. Соперник вполне подходящий для того, чтобы отрепетировать атакующую игру.

    «Олвейс Реди»

    Эта команда в контрольных матчах выглядит достойно. Боливийцы дают бой всем соперникам, уступив только «Хаппоэлю» из Тель-Авива.

    До того «Олвейс Реди» добыл две виктории к ряду. Последовательно были обыграны «Пафос» (0:2) и «Хапоэль» из Ирони-Акре (0:1).

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    • «Олвейс Реди» довольно неплохо выглядит в атаке. Правда, оборона частенько дает сбои.

    Боливийцы мотивированы дать бой полпреду Серии А. Свои шансы южноамериканцы будут искать в контригре.

    Наверняка в этом поединке боливийцы постараются обезвредить лидеров соперника. Ничья команду полностью устроит.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Олвейс Реди» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.31.

    «Фиалки» банально выше классом, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.

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    «Фиорентина» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 07.12.2022. Прогнозы на футбол. «Фиалки» оперативно расправятся с боливийцами
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