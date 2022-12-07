«Фиорентина»
«Фиорентина» проводит не самый успешный свой сезон. Команда находится на скромнейшем 10 месте в Серии А.
При этом «Фиорентина» имеет сложности с реализацией. В 15 турах игроки команды отличились лишь 18 голами.
В предыдущем своем официальном поединке «Фиорентина» не разжилась очками. «Фиалки» уступили «Милану» (2:1).
Зато последний контрольный поединок флорентийцы провели ударно. Был разгромлен скромный «Ареццо» (1:4).
В этом поединке команда явно будет действовать первым номером. Соперник вполне подходящий для того, чтобы отрепетировать атакующую игру.
«Олвейс Реди»
Эта команда в контрольных матчах выглядит достойно. Боливийцы дают бой всем соперникам, уступив только «Хаппоэлю» из Тель-Авива.
До того «Олвейс Реди» добыл две виктории к ряду. Последовательно были обыграны «Пафос» (0:2) и «Хапоэль» из Ирони-Акре (0:1).
«Олвейс Реди» довольно неплохо выглядит в атаке. Правда, оборона частенько дает сбои.
Боливийцы мотивированы дать бой полпреду Серии А. Свои шансы южноамериканцы будут искать в контригре.
Наверняка в этом поединке боливийцы постараются обезвредить лидеров соперника. Ничья команду полностью устроит.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.59.
На викторию «Олвейс Реди» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.31.
«Фиалки» банально выше классом, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча.
Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.