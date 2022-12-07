«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Олвейс Реди» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:00 мск. «Фиорентина» — «Олвейс Реди»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит не самый успешный свой сезон. Команда находится на скромнейшем 10 месте в Серии А.

При этом «Фиорентина» имеет сложности с реализацией. В 15 турах игроки команды отличились лишь 18 голами.

В предыдущем своем официальном поединке «Фиорентина» не разжилась очками. «Фиалки» уступили «Милану» (2:1).

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Зато последний контрольный поединок флорентийцы провели ударно. Был разгромлен скромный «Ареццо» (1:4).

В этом поединке команда явно будет действовать первым номером. Соперник вполне подходящий для того, чтобы отрепетировать атакующую игру.

«Олвейс Реди»

Эта команда в контрольных матчах выглядит достойно. Боливийцы дают бой всем соперникам, уступив только «Хаппоэлю» из Тель-Авива.

До того «Олвейс Реди» добыл две виктории к ряду. Последовательно были обыграны «Пафос» (0:2) и «Хапоэль» из Ирони-Акре (0:1).

«Олвейс Реди» довольно неплохо выглядит в атаке. Правда, оборона частенько дает сбои.

Боливийцы мотивированы дать бой полпреду Серии А. Свои шансы южноамериканцы будут искать в контригре.

Наверняка в этом поединке боливийцы постараются обезвредить лидеров соперника. Ничья команду полностью устроит.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фиорентины» предлагают — 1.59.

На викторию «Олвейс Реди» дают — 5.80, ничья оценена — в 4.31.

«Фиалки» банально выше классом, и наверняка будут активны в атаке с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Фиорентины» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.70.