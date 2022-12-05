«Штурм» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. «Штурм» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штурм»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Штурм» находится на 2 месте.

Более того, «Штурм» имеет проблемы с реализацией. В 16 турах чемпионата Австрии игроки команды отличились лишь 26 голами.

В предыдущем своем официальном поединке «Штурм» не смог одержать викторию. Дома команда расписала мировую с ЛАСКом (1:1).

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А вот в двух последующих контрольных поединках команда победила. Поочередно были обыграны «Домжале» (2:3) и «Адмира» (0:4).

В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. В контрольных поединках клуб из Граца прекрасно выглядит в атаке.

«Эмполи»

Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на скромном 13 месте в своем чемпионате.

Причем «Эмполи» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 12 мячей.

«Эмполи» в своем последнем матче добыл три пункта. Дома был обыгран слабенький «Кремонезе» (2:0).

Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, и креатива в атаке явно недостает.

В этой встрече итальянцы постараются поправить реализацию. Тем более, состав у команды довольно приличный.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 1.63.

На викторию «Эмполи» дают — 4.84, ничья оценена — в 4.20.

Австрийцы в последних матчах несколько прибавили , да и в двух предыдущих контрольных поединках смотрелись монолитно.

Наш прогноз — Победа «Штурма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.