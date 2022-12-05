«Штурм»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Штурм» находится на 2 месте.
Более того, «Штурм» имеет проблемы с реализацией. В 16 турах чемпионата Австрии игроки команды отличились лишь 26 голами.
В предыдущем своем официальном поединке «Штурм» не смог одержать викторию. Дома команда расписала мировую с ЛАСКом (1:1).
А вот в двух последующих контрольных поединках команда победила. Поочередно были обыграны «Домжале» (2:3) и «Адмира» (0:4).
В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. В контрольных поединках клуб из Граца прекрасно выглядит в атаке.
«Эмполи»
Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на скромном 13 месте в своем чемпионате.
Причем «Эмполи» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 12 мячей.
«Эмполи» в своем последнем матче добыл три пункта. Дома был обыгран слабенький «Кремонезе» (2:0).
Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, и креатива в атаке явно недостает.
В этой встрече итальянцы постараются поправить реализацию. Тем более, состав у команды довольно приличный.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 1.63.
На викторию «Эмполи» дают — 4.84, ничья оценена — в 4.20.
Наш прогноз — Победа «Штурма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.