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    «Эмполи» быстро падет под натиском «Штурма»

    «Штурм» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, товарищеский матч, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штурм» — «Эмполи»
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    Фабиано Паризи
    «Штурм» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 18:00 мск. «Штурм» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Декабря 2022 года
    Эмполи
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Эмполи 18:00 Штурм Штурм
  • Грац
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    «Штурм»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. В своем чемпионате «Штурм» находится на 2 месте.

    Более того, «Штурм» имеет проблемы с реализацией. В 16 турах чемпионата Австрии игроки команды отличились лишь 26 голами.

    В предыдущем своем официальном поединке «Штурм» не смог одержать викторию. Дома команда расписала мировую с ЛАСКом (1:1).

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    А вот в двух последующих контрольных поединках команда победила. Поочередно были обыграны «Домжале» (2:3) и «Адмира» (0:4).

    В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. В контрольных поединках клуб из Граца прекрасно выглядит в атаке.

    «Эмполи»

    Нынешний сезон для этой команды складывается не особо ярко. На данный момент она находится на скромном 13 месте в своем чемпионате.

    Причем «Эмполи» имеет явные проблемы с реализацией. В 15 матчах забито всего лишь 12 мячей.

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    • «Эмполи» в своем последнем матче добыл три пункта. Дома был обыгран слабенький «Кремонезе» (2:0).

    Да и стабильности команде явно не хватает. И оборона ошибается частенько, и креатива в атаке явно недостает.

    В этой встрече итальянцы постараются поправить реализацию. Тем более, состав у команды довольно приличный.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Штурма» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Эмполи» дают — 4.84, ничья оценена — в 4.20.

    Австрийцы в последних матчах несколько прибавили, да и в двух предыдущих контрольных поединках смотрелись монолитно.

    Наш прогноз — Победа «Штурма» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.15.

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    «Штурм» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. «Эмполи» быстро падет под натиском «Штурма»
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