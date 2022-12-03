«Кристал Пэлас»
Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.
Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.
В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем завершился минимальной коллизией.
Главным позитивным моментов в игре команды является оборона. Надежные тылы позволяют лондонцам находиться на экваторе таблицы.
Англичане наверняка будут искать шансы у ворот соперника. Да и реализацию давно пора улучшать.
«Ботафого»
Эта команда завершила свой чемпионат еще полмесяца назад. Причем финишировал «Ботафого» одиннадцатым.
Причем «Ботафого» имеет заметные проблемы с реализацией. В 38 матча чемпионата Бразилии команда забила только 41 мяч.
«Ботафого» в своем последнем матче провалился. На выезде команда была разгромлена «Атлетико Паранаэнсе» (3:0).
В этой встрече «Ботафого» наверняка постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Да и состав у команды неплохой.
Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Между тем, свои козыри в этой встрече бразильцы могут выложить.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.20.
На викторию «Ботафого» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.20.
Обе команды наверняка
Наш прогноз — Победа «Кристал Пэлас». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.