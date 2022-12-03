«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.

Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.

В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем завершился минимальной коллизией.

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Главным позитивным моментов в игре команды является оборона. Надежные тылы позволяют лондонцам находиться на экваторе таблицы.

Англичане наверняка будут искать шансы у ворот соперника. Да и реализацию давно пора улучшать.

«Ботафого»

Эта команда завершила свой чемпионат еще полмесяца назад. Причем финишировал «Ботафого» одиннадцатым.

Причем «Ботафого» имеет заметные проблемы с реализацией. В 38 матча чемпионата Бразилии команда забила только 41 мяч.

«Ботафого» в своем последнем матче провалился. На выезде команда была разгромлена «Атлетико Паранаэнсе» (3:0).

В этой встрече «Ботафого» наверняка постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Да и состав у команды неплохой.

Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Между тем, свои козыри в этой встрече бразильцы могут выложить.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.20.

На викторию «Ботафого» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.20.

Обе команды наверняка проявят атакующую активность , особенно это касается второй половины матча.

Наш прогноз — Победа «Кристал Пэлас». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.