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    «Кристал Пэлас» разделается с бразильцами

    «Кристал Пэлас» — «Ботафого». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Ботафого»
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    Уилфрид Заа
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле с «Ботафого» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 15:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ботафого»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Декабря 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 15:30 Ботафого Ботафого
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Кристал Пэлас»

    Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате лондонцы находятся на 11 месте.

    Причем «Кристал Пэлас» ужасно атакует. В 14 матчах игроки команды забили всего лишь 15 мячей.

    В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» не разжился очками. Выезд в Ноттингем завершился минимальной коллизией.

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    Главным позитивным моментов в игре команды является оборона. Надежные тылы позволяют лондонцам находиться на экваторе таблицы.

    Англичане наверняка будут искать шансы у ворот соперника. Да и реализацию давно пора улучшать.

    «Ботафого»

    Эта команда завершила свой чемпионат еще полмесяца назад. Причем финишировал «Ботафого» одиннадцатым.

    Причем «Ботафого» имеет заметные проблемы с реализацией. В 38 матча чемпионата Бразилии команда забила только 41 мяч.

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    • «Ботафого» в своем последнем матче провалился. На выезде команда была разгромлена «Атлетико Паранаэнсе» (3:0).

    В этой встрече «Ботафого» наверняка постарается сыграть как можно эффективнее в атаке. Да и состав у команды неплохой.

    Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Между тем, свои козыри в этой встрече бразильцы могут выложить.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Кристал Пэласа» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Ботафого» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды наверняка проявят атакующую активность, особенно это касается второй половины матча.

    Наш прогноз — Победа «Кристал Пэлас». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.

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    «Кристал Пэлас» — «Ботафого»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» разделается с бразильцами
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