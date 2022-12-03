ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн Рафаэл ЛеауПочему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • 00:03
    • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022
  • 00:59
    • Энрике: Испания на пять минут полностью потеряла контроль
    Все новости спорта

    «Кальяри» на своем поле разберется с «Пармой»

    «Кальяри» — «Парма». Прогноз, ставки (к. 2.39) на футбол, Серия B, 1 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кальяри Прогнозы на Парму
    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Парма»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Парма»
    В 15-м туре итальянской Серии B «Кальяри» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 20:00 мск. «Кальяри» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия B 03 Декабря 2022 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 20:00 Парма Парма
  • Парма
    •

    «Кальяри»

    Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице итальянской Серии B с 18 очками в копилке. После 14-и туров «Кальяри» забили 16 голов и 17 пропустили.

    До 8-го места, которое обеспечивает выход в плей-офф чемпионата команде не хватает 3 очка.

    В последних матчах хозяева никак не могут победить, у команды 4 ничьи и одно поражение. В 5 встречах «Кальяри» забила 7 мячей при 8 пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Лучший бомбардир команды Джанлука Лападула за 13 матчей забил 5 голов и расположился на 8-м месте в списке лучших футболистов лиги по этому показателю.

    Последний матч «Кальяри» провела в гостях против «Фрозиноне» (2:2). В этой встрече гостям удалось отыграться благодаря реализованному пенальти на 7-й добавленной минуте. Отличился все тот же Джанлука Лападула.

    «Парма»

    Итальянская команда расположилась на 6-й строчке в турнирной таблице Серии B, имея на своем счету 22 очка. «Парма» является одним из лидеров итальянского чемпионата по количеству забитых мячей, на счет команды 20 голов при 15 пропущенных.

    «Парма» борется за право выступать в плей-офф за повышение в классе. Отрыв от 9-го места пока совсем небольшой — лишь 2 очка.

  • Почему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • В чем сила форварда?
  • Вчера

    • В последних 5-и встречах команда чередовала победы с поражениями. На счету «Пармы» 2 победы и 3 поражения. В этих матчах итальянцы забили 5 мячей и столько же пропустили.

    Последний матч «Парма» проиграла середняку чемпионата «Модене» (1:2). Уже в первом периоде гости установили комфортное преимущество в 2 мяча. «Парме» удалось забить лишь однажды, на 71-й минуте полузащитник команды Франко Васкес реализовал пенальти.

    Последняя очная встреча между «Кальяри» и «Пармой» завершилась победой хозяев (4:3). В том матче футболисты «Кальяри» сначала отыгрались и сделали счет 3:3 на 91-й минуте, а затем и вовсе вышли вперед на 94-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 2.39.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Пармы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Кальяри» довольно уверенно действует на своем поле, а «Парма» проиграла 2 последних выездных матча. Можно предположить, что хозяева одержат победу при большом количестве забитых мячей.

    Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Кальяри» больше 1.5 за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хорсенс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кальяри» — «Парма»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. «Кальяри» на своем поле разберется с «Пармой»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры