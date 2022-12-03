В 15-м туре итальянской Серии B «Кальяри» на своем поле будет принимать «Парму». Начало встречи — в 20:00 мск. «Кальяри» — «Парма»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

Команда располагается на 11-м месте в турнирной таблице итальянской Серии B с 18 очками в копилке. После 14-и туров «Кальяри» забили 16 голов и 17 пропустили.

До 8-го места, которое обеспечивает выход в плей-офф чемпионата команде не хватает 3 очка.

В последних матчах хозяева никак не могут победить, у команды 4 ничьи и одно поражение. В 5 встречах «Кальяри» забила 7 мячей при 8 пропущенных.

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Лучший бомбардир команды Джанлука Лападула за 13 матчей забил 5 голов и расположился на 8-м месте в списке лучших футболистов лиги по этому показателю.

Последний матч «Кальяри» провела в гостях против «Фрозиноне» (2:2). В этой встрече гостям удалось отыграться благодаря реализованному пенальти на 7-й добавленной минуте. Отличился все тот же Джанлука Лападула.

«Парма»

Итальянская команда расположилась на 6-й строчке в турнирной таблице Серии B, имея на своем счету 22 очка. «Парма» является одним из лидеров итальянского чемпионата по количеству забитых мячей, на счет команды 20 голов при 15 пропущенных.

«Парма» борется за право выступать в плей-офф за повышение в классе. Отрыв от 9-го места пока совсем небольшой — лишь 2 очка.

В последних 5-и встречах команда чередовала победы с поражениями. На счету «Пармы» 2 победы и 3 поражения. В этих матчах итальянцы забили 5 мячей и столько же пропустили.

Последний матч «Парма» проиграла середняку чемпионата «Модене» (1:2). Уже в первом периоде гости установили комфортное преимущество в 2 мяча. «Парме» удалось забить лишь однажды, на 71-й минуте полузащитник команды Франко Васкес реализовал пенальти.

Последняя очная встреча между «Кальяри» и «Пармой» завершилась победой хозяев (4:3). В том матче футболисты «Кальяри» сначала отыгрались и сделали счет 3:3 на 91-й минуте, а затем и вовсе вышли вперед на 94-й минуте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 2.39.

На викторию «Пармы» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

«Кальяри» довольно уверенно действует на своем поле, а «Парма» проиграла 2 последних выездных матча. Можно предположить, что хозяева одержат победу при большом количестве забитых мячей.

Наш прогноз — Победа «Кальяри». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.39. Еще вариант для ставки — Тотал голов «Кальяри» больше 1.5 за 2.27.