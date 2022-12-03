ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэл ЛеауПочему все хотят подписать Рафаэла Леау Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн Сборная МексикиСаудовская Аравия — Мексика 1:2. Онлайн
  • 00:03
    • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022
  • 20:04
    • Хорватия разошлась миром с Бельгией и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, бельгийцы вылетели
  • 19:53
    • Сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в плей-офф ЧМ-2022 с первого места группы F
  • 22:15
    • СКА в овертайме обыграл «Северсталь»
  • 20:42
    • Роберто Мартинес объявил об уходе из сборной Бельгии
  • 18:55
    • Тренер сборной Дании: Игра команды была дерьмовой, и это моя ответственность
    Все новости спорта

    Быстрый голевой обмен обеспечен!

    «Аякс» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Аякс Прогнозы на Блэкберн Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на футбол Англии
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Блэкберн»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франсишку Консейсао
    «Аякс» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 13:00 мск. «Аякс» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате амстердамцы находятся на 2 месте.

    Причем «Аякс» блестяще атакует. В 14 матчах игроки команды наколотили уже 44 мяча в ворота соперников.

    В предыдущем своем поединке «Аякс» потерял очки. Ничья с «Эмменом» (3:3) может здорово аукнуться в конце сезона.

    Все прогнозы на футбол

    Немало игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Аякс» способен на многое.

    Молодые амстердамцы наверняка будут активно атаковать. Свой шанс получат те, кто играл во второй команде.

    «Блэкберн»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Роверс» борются за выход в АПЛ.

    Причем «Блэкберн» имеет заметные проблемы с реализацией. В 21 матче Чемпионшипа команда забила только 24 мяча.

  • Трансферный дайджест. 22 — 29 ноября
  • Щедрое предложение для Роналду, знак для Пулишича, Захарян в АПЛ и скудный спрос на Дзюбу
  • 29/11/2022

    • «Блэкберн» в своем последнем матче провалился. «Бродяги» на выезде были разгромлены «Бернли» (3:0).

    В этой встрече «Блэкберн» наверняка постарается дать бой голландцам. Все для этого у команды имеется.

    Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Да и усилий одного Бена Бреретона частенько не хватает.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.00.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Блэкберна» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.80.

    Обе команды наверняка проявят атакующую активность, причем с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Белененсеш
  • Футбол
  • 01/12/2022 в 23:45
    •  2.65
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хорсенс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой обмен обеспечен!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры