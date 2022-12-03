«Аякс» сыграет на своем поле с «Блэкберном» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 13:00 мск. «Аякс» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Эта команда нынешний сезон проводит нестабильно. В своем чемпионате амстердамцы находятся на 2 месте.

Причем «Аякс» блестяще атакует. В 14 матчах игроки команды наколотили уже 44 мяча в ворота соперников.

В предыдущем своем поединке «Аякс» потерял очки. Ничья с «Эмменом» (3:3) может здорово аукнуться в конце сезона.

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Немало игроков команды задействованы на Мундиале. Но и без них «Аякс» способен на многое.

Молодые амстердамцы наверняка будут активно атаковать. Свой шанс получат те, кто играл во второй команде.

«Блэкберн»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Роверс» борются за выход в АПЛ.

Причем «Блэкберн» имеет заметные проблемы с реализацией. В 21 матче Чемпионшипа команда забила только 24 мяча.

«Блэкберн» в своем последнем матче провалился. «Бродяги» на выезде были разгромлены «Бернли» (3:0).

В этой встрече «Блэкберн» наверняка постарается дать бой голландцам. Все для этого у команды имеется.

Вот только нестабильность в игре команды присутствует. Да и усилий одного Бена Бреретона частенько не хватает.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аякса» предлагают — 2.00.

На викторию «Блэкберна» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.80.

Обе команды наверняка проявят атакующую активность, причем с первых минут поединка.

Наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.25.