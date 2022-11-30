ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваПлющенко лучше Тутберидзе, а Валиева — неприкасаема? Главные выводы Гран-при России Ришарлисон — герой сборной Бразилии в матче против Сербии Бразилия без Неймара, Португалия против банды Суареса. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Сборная ПортугалииПортугалия — Уругвай 2:0. Онлайн
  • 00:05
    • Португалия обыграла Уругвай и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира
  • 20:57
    • Гол Каземиро принес Бразилии победу над Швейцарией
    Все новости спорта

    «Фенербахче» сразу понесется в атаку

    «Фенербахче» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.46) на футбол, товарищеский матч, 30 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Фенербахче Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азиз
    «Фенербахче» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:00 мск «Фенербахче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 30 Ноября 2022 года

    «Фенербахче»

    Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. Стамбульцы лидируют в турецкой Суперлиге.

    Стоит отметить неплохую атаку команды. Игроки «Фенербахче» забили 36 мячей в 13 поединках.

    В предыдущем своем поединке «Фенербахче» провалился. Дома команда сенсационно уступила «Гиресунспору» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что до того «Фенербахче» выиграл три матча к ряду. Так что стабильности пока нет.

    Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Так что у стамбульцев есть неплохая мотивация в виде победы над представителем Примеры.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Текущее 8 место можно считать приличной диспозицией.

    Причем «Райо Вальекано» слабовато атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли всего 20 мячей.

  • «Челси», «Ньюкасл» и другие: куда перейдет Роналду?
  • Где окажется суперзвездный свободный агент?
  • 27/11/2022

    • «Райо Вальекано» в своем последнем матче выиграл. На выезде команда одолела «Моллеруссу» (1:3) в рамках Кубка Испании.

    В этой встрече «Райо Вальекано» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы испанцы поищут на контратаках.

    К тому же соперник может сыграть не в оптимальном составе. Разумеется, этим также можно воспользоваться.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.88.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.68, ничья оценена — в 4.46.

    Турки имеют сильный по именам состав, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Баффало — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Вашингтон — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Детройт — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Коламбус — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Торонто — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бруклин — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.16
  • Прогноз на матч Бостон — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.54
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.14
  • Прогноз на матч Денвер — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фенербахче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 30.11.2022. Прогнозы на футбол. «Фенербахче» сразу понесется в атаку
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры