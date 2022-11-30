«Фенербахче»
Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. Стамбульцы лидируют в турецкой Суперлиге.
Стоит отметить неплохую атаку команды. Игроки «Фенербахче» забили 36 мячей в 13 поединках.
В предыдущем своем поединке «Фенербахче» провалился. Дома команда сенсационно уступила «Гиресунспору» (1:2).
Интересно, что до того «Фенербахче» выиграл три матча к ряду. Так что стабильности пока нет.
Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Так что у стамбульцев есть неплохая мотивация в виде победы над представителем Примеры.
«Райо Вальекано»
Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Текущее 8 место можно считать приличной диспозицией.
Причем «Райо Вальекано» слабовато атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли всего 20 мячей.
«Райо Вальекано» в своем последнем матче выиграл. На выезде команда одолела «Моллеруссу» (1:3) в рамках Кубка Испании.
В этой встрече «Райо Вальекано» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы испанцы поищут на контратаках.
К тому же соперник может сыграть не в оптимальном составе. Разумеется, этим также можно воспользоваться.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.88.
На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.68, ничья оценена — в 4.46.
Турки имеют сильный по именам состав, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.
Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.12.