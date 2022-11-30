«Фенербахче» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 30 ноября, начало — в 20:00 мск «Фенербахче» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

Эта команда нынешний сезон проводит неплохо. Стамбульцы лидируют в турецкой Суперлиге.

Стоит отметить неплохую атаку команды. Игроки «Фенербахче» забили 36 мячей в 13 поединках.

В предыдущем своем поединке «Фенербахче» провалился. Дома команда сенсационно уступила «Гиресунспору» (1:2).

Все прогнозы на футбол

Интересно, что до того «Фенербахче» выиграл три матча к ряду. Так что стабильности пока нет.

Игрокам команды необходима практика матчей с сильными оппонентами. Так что у стамбульцев есть неплохая мотивация в виде победы над представителем Примеры.

«Райо Вальекано»

Эта команда нынешний сезон проводит вполне продуктивно. Текущее 8 место можно считать приличной диспозицией.

Причем «Райо Вальекано» слабовато атакует. В 14 матчах игроки команды настреляли всего 20 мячей.

«Райо Вальекано» в своем последнем матче выиграл. На выезде команда одолела «Моллеруссу» (1:3) в рамках Кубка Испании.

В этой встрече «Райо Вальекано» наверняка будет действовать вторым номером. Свои шансы испанцы поищут на контратаках.

К тому же соперник может сыграть не в оптимальном составе. Разумеется, этим также можно воспользоваться.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.88.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.68, ничья оценена — в 4.46.

Турки имеют сильный по именам состав, и наверняка пойдут в атаку с первых минут матча.

Наш прогноз — Победа «Фенербахче» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.46. Еще вариант для ставки — Ничья в 1 тайме за 2.12.