Владикавказская «Алания» сыграет на своем поле против «Уфы» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

«Алания» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 35 очков. Отставание от «Балтики» составляет три очка.

Судя по ноябрьским результатам, владикавказский клуб срочно нуждается в перерыве. Серия поражений «Алании» составляет уже четыре матча.

В середине месяца команда Владимира Белявского вылетела из Кубка России, проиграв «Акрону» со счетом 0:1.

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А в рамках чемпионата «Алания» уступила «Родине», «Балтике» и «Енисею».

При этом стоит отметить, что в десяти домашних матчах в рамках Первой лиги у «Алании» лишь два поражения.

«Уфа»

«Уфа» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 19-ти турах 18 очков.

В отличие от «Алании», уфимцы смогли выйти в следующий раунд Кубка России, выиграв в серии пенальти у махачкалинского «Динамо».

Между тем, в чемпионате «Уфа» в последнее время почти не радовала. В шести предыдущих турах команда Арслана Халимбекова потерпела четыре поражения и не одержала ни одной победы.

В десяти гостевых матчах Первой лиги «Уфа» одержала всего две победы.

Прогноз и ставка

На «Аланию» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Уфы» — за 6.30.

Обе команды, можно сказать, кое-как проводят заключительный отрезок перед зимней паузой, поэтому ставки на исход лучше не трогать.

Оптимальным вариантом будет ставка на тотал больше 2,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Алании» в обоих таймах за 2.36.