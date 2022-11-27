ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макар ИгнатовПлющенко победит Мишина? Чего ждать от последнего этапа Гран-при России? Месси и компания опозорились в матче против саудитовОт гаитянского американца до Месси: главные сенсации чемпионатов мира РишарлисонДневник ЧМ-2022. Шедевр Ришарлисона, рекорд Роналду и призрак Левенца
  • 23:54
    • Сборные США и Англии голов в матче ЧМ-2022 не забили
  • 20:57
    • Сборная Нидерландов сыграла вничью с Эквадором на ЧМ-2022
  • 19:14
    • «Спартак», «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» примут участие в турнире РПЛ в Абу-Даби
    Все новости спорта

    «Уфа» отберет очки у «Алании»?

    «Алания» — «Уфа». Прогноз (к. 2.36) и ставки на Первую лигу 27 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Алания Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Алания» — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В первом круге «Алания» обыграла «Уфу» со счетом 3:1
    Владикавказская «Алания» сыграет на своем поле против «Уфы» в 20-м туре Первой лиги. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 17:00 мск. «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 27 Ноября 2022 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •

    «Алания»

    «Алания» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги после 19-ти сыгранных матчей, в которых набрала 35 очков. Отставание от «Балтики» составляет три очка.

    Судя по ноябрьским результатам, владикавказский клуб срочно нуждается в перерыве. Серия поражений «Алании» составляет уже четыре матча.

    В середине месяца команда Владимира Белявского вылетела из Кубка России, проиграв «Акрону» со счетом 0:1.

    Все прогнозы на спорт

    А в рамках чемпионата «Алания» уступила «Родине», «Балтике» и «Енисею».

    При этом стоит отметить, что в десяти домашних матчах в рамках Первой лиги у «Алании» лишь два поражения.

    «Уфа»

    «Уфа» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 19-ти турах 18 очков.

    В отличие от «Алании», уфимцы смогли выйти в следующий раунд Кубка России, выиграв в серии пенальти у махачкалинского «Динамо».

  • От гаитянского американца до Месси: главные сенсации чемпионатов мира
  • Какие матчи мундиалей потрясли мир?
  • Вчера

    • Между тем, в чемпионате «Уфа» в последнее время почти не радовала. В шести предыдущих турах команда Арслана Халимбекова потерпела четыре поражения и не одержала ни одной победы.

    В десяти гостевых матчах Первой лиги «Уфа» одержала всего две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Аланию» в этом матче можно поставить за 1.48, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Уфы» — за 6.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Обе команды, можно сказать, кое-как проводят заключительный отрезок перед зимней паузой, поэтому ставки на исход лучше не трогать.

    Оптимальным вариантом будет ставка на тотал больше 2,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Алании» в обоих таймах за 2.36.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Шарлотт Хорнетс — Миннесота Тимбервулвз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Орландо — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Милуоки — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Майами — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Индиана — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бостон — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома-Сити Тандер — Чикаго Буллз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Вегас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тампа — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Детройт — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Мемфис Гриззлис — Нью-Орлеан Пеликанс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 27.11.2022. Прогнозы на футбол. «Уфа» отберет очки у «Алании»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры