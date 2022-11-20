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    «Енисей» нанесет «Алании» очередное поражение?

    «Енисей» — «Алания». Ставки (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Алания»
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    «Енисей» всего в 4 баллах от первой позиции
    Матч 19-го тура Первой лиги России между «Енисеем» и «Аланией» состоится 20 ноября в Красноярске на стадионе «Центральный». Начало в 13:00 мск. «Енисей» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 20 Ноября 2022 года
    Енисей
  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Енисей»

    Красноярцы близки к верхушке таблицы. За 18 туров они набрали 31 очко и победа может вплотную приблизить их к первой позиции.

    «Енисей» имеет самый низкий показатель пропущенных голов в первой четвёрке. Команда пропустила всего 19 голов, хотя за последние 5 туров ей удалось сохранить свои ворота сухими только в одном случае.

    Коэффициенты матча Енисей — Алания

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    «Енисей» победил «Уфу» (3:1). Хозяевам удалось обыграть «Кубань» 2:1. С «Нефтехимиком» (1:1) и «Рубином» (0:0) коллектив довольствовался ничьей.

    Прогнозы на ФНЛ

    В домашних стенах «Енисей» не имеет ни одного поражения. Он выиграл в 6 из 8 матчей. На данный момент у команды серия из трех побед.

    «Алания»

    Гости проиграли два последних матча, но несмотря на это, они остаются лидером турнирной таблицы с 35 очками на счету.

    «Алания» проиграла «Балтике» (1:2) и «Родине» (1:3). Перед этим у команды была крупная ничья с «Акроном» (3:3). Последнюю победу лидер добыл 23 октября, когда разгромил на выезде «Краснодар-2» (3:0).

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    • В любом случае, «Алания» выиграла 10 матчей из 18 — больше, чем кто-либо другой. При этом до поражения от «Балтики» она ни разу не уступала на выезде.

    Также отметим, что 16 ноября коллектив проиграл «Акрону» в Кубке России (0:1) и не смог выйти в основную сетку.

    Прогноз и ставка

    По котировкам небольшой перевес на стороне «Енисея» — 2.30 и 3.05 соответственно. На ничью букмекеры выставили коэффициент 3.40.

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    «Енисей» имеет хорошие шансы на то, чтобы догнать лидеров таблицы. Сейчас команда находится в относительно хорошей форме. Особенно она хорошо играет дома. У «Алании» заметный спад. Поражения от «Акрона» и «Родины» это подтверждают.

    С учетом того, что «Алания» дает забивать и теряет очки, а хозяева очень неуступчивы дома, рекомендуется поставить на победу вторых за 2.30.

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    «Енисей» — «Алания»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. «Енисей» нанесет «Алании» очередное поражение?
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