Япония
Японцы набрали беспроигрышную серию, которая состоит из пяти поединков без поражений. В ней 3 победы и две ничьи, причем ни в одном случае команда не пропустила.
Последние матчи Япония провела в конце сентября. Это были товарищеские поединки с командами США и Эквадора. У американцев номинальные хозяева выиграли со счетом 2:0, а после этого сыграли по нулям с эквадорцами.
Коэффициенты матча Япония — Канада
В последнем официальном поединке, который «самураи» провели в июле, они одержали победу над Южной Кореей со счетом 3:0.
Напомним, что Япония прошла на чемпионат мира. Она заняла второе место в своей квалификационной группе, получив тем самым прямую путевку.
Канада
Канадцы тоже буду участвовать в предстоящем ЧМ. Они провели хороший отборочный турнир, где выиграли группу у США и Мексики.
Тем не менее последние матчи у «трилистников» слабые — только одна победа в четырех встречах. Речь идет о победе над Катаром в товарищеском поединке (2:0).
Помимо этого Канада потерпела поражение от Гондураса (1:2) в матче Лиги наций КОНКАКАФ. В конце сентября коллектив проиграл Уругваю (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (2:2) в рамках неофициальных спаррингов.
Канада пропускала в 4 из 6 последних выступлений. В трех случаях это было больше гола за игру.
Прогноз и ставка
Фаворитами в этой паре выступают японцы, на победу которых букмекеры дают котировку 2.10. Победа Канады оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 3.35.
У японцев были неплохие результаты. Они подошли к ЧМ в хорошей форме, а победа в предстоящей игре даст возможность закрепить всю ту психологическую уверенность, собираемую на протяжении последних месяцев.
У Японии хороший состав, много игроков выступает в Европе. Игра команды в обороне стоит похвалы. Скорее всего, «самураи» добьются успеха.