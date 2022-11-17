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    Япония закрепит результат перед стартом ЧМ

    Япония — Канада. Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Япония — Канада
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    Такуми Минамино
    Товарищеский матч между сборными Японии и Канады состоится 17 ноября в 16:45 по мск в Дубае. Япония — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 17 Ноября 2022 года
    Япония
  • Токио
    •  Япония 16:45 Канада Канада
  • Оттава
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    Япония

    Японцы набрали беспроигрышную серию, которая состоит из пяти поединков без поражений. В ней 3 победы и две ничьи, причем ни в одном случае команда не пропустила.

    Последние матчи Япония провела в конце сентября. Это были товарищеские поединки с командами США и Эквадора. У американцев номинальные хозяева выиграли со счетом 2:0, а после этого сыграли по нулям с эквадорцами.

    Коэффициенты матча Япония — Канада

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    В последнем официальном поединке, который «самураи» провели в июле, они одержали победу над Южной Кореей со счетом 3:0.

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    Напомним, что Япония прошла на чемпионат мира. Она заняла второе место в своей квалификационной группе, получив тем самым прямую путевку.

    Канада

    Канадцы тоже буду участвовать в предстоящем ЧМ. Они провели хороший отборочный турнир, где выиграли группу у США и Мексики.

    Тем не менее последние матчи у «трилистников» слабые — только одна победа в четырех встречах. Речь идет о победе над Катаром в товарищеском поединке (2:0).

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    • Помимо этого Канада потерпела поражение от Гондураса (1:2) в матче Лиги наций КОНКАКАФ. В конце сентября коллектив проиграл Уругваю (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (2:2) в рамках неофициальных спаррингов.

    Канада пропускала в 4 из 6 последних выступлений. В трех случаях это было больше гола за игру.

    Прогноз и ставка

    Фаворитами в этой паре выступают японцы, на победу которых букмекеры дают котировку 2.10. Победа Канады оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 3.35.

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    У японцев были неплохие результаты. Они подошли к ЧМ в хорошей форме, а победа в предстоящей игре даст возможность закрепить всю ту психологическую уверенность, собираемую на протяжении последних месяцев.

    У Японии хороший состав, много игроков выступает в Европе. Игра команды в обороне стоит похвалы. Скорее всего, «самураи» добьются успеха.

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    Япония — Канада: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2022. Прогнозы на футбол. Япония закрепит результат перед стартом ЧМ
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