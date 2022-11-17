Товарищеский матч между сборными Японии и Канады состоится 17 ноября в 16:45 по мск в Дубае. Япония — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

Японцы набрали беспроигрышную серию, которая состоит из пяти поединков без поражений. В ней 3 победы и две ничьи, причем ни в одном случае команда не пропустила.

Последние матчи Япония провела в конце сентября. Это были товарищеские поединки с командами США и Эквадора. У американцев номинальные хозяева выиграли со счетом 2:0, а после этого сыграли по нулям с эквадорцами.

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В последнем официальном поединке, который «самураи» провели в июле, они одержали победу над Южной Кореей со счетом 3:0.

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Напомним, что Япония прошла на чемпионат мира. Она заняла второе место в своей квалификационной группе, получив тем самым прямую путевку.

Канада

Канадцы тоже буду участвовать в предстоящем ЧМ. Они провели хороший отборочный турнир, где выиграли группу у США и Мексики.

Тем не менее последние матчи у «трилистников» слабые — только одна победа в четырех встречах. Речь идет о победе над Катаром в товарищеском поединке (2:0).

Помимо этого Канада потерпела поражение от Гондураса (1:2) в матче Лиги наций КОНКАКАФ. В конце сентября коллектив проиграл Уругваю (0:2) и сыграл вничью с Бахрейном (2:2) в рамках неофициальных спаррингов.

Канада пропускала в 4 из 6 последних выступлений. В трех случаях это было больше гола за игру.

Прогноз и ставка

Фаворитами в этой паре выступают японцы, на победу которых букмекеры дают котировку 2.10. Победа Канады оценивается коэффициентом 3.60. Поставить на ничью можно за 3.35.

У японцев были неплохие результаты. Они подошли к ЧМ в хорошей форме, а победа в предстоящей игре даст возможность закрепить всю ту психологическую уверенность, собираемую на протяжении последних месяцев.

У Японии хороший состав, много игроков выступает в Европе. Игра команды в обороне стоит похвалы. Скорее всего, «самураи» добьются успеха.