Чехия сыграет на своем поле с Фарерскими островами в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Чехия — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Чехия стала аутсайдером своей группы дивизиона А в Лиге наций, заняв лишь четвертое место, из-за чего понизилась в классе.

Сборная на старте нынешнего розыгрыша Лиги Наций показала неплохой результат и смогла набрать какие-то очки. Сначала на своем поле она одолела Швейцарию со счетом 2:1, а после не определили сильнейшего с Испанией — 2:2.

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Но после этого у нее началась черная полоса и команда проиграла четыре поединка подряд. В трех выездных матчах чехи были слабее Португалии, Испании (0:2) и Швейцарии (1:2).

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Кроме того, на своем поле они были разгромлены Португалией — 0:4. Помимо четырехматчевой серии поражений хозяева также не выигрывают в пяти поединках.

Фарерские острова

Гости взяли 8 пунктов в минувшем розыгрыше Лиги наций и заняли итоговое 3-е место в таблице, поэтому остались в дивизионе C.

Кроме победы над Литвой и ничьей с ней же, а также обыгрыша Турции дома у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом.

Также островитяне проиграли туркам со счетом 0:4. Еще одну неудачу они потерпели в домашней игре с Люксембургом.

Сейчас Фареры идут на самой длинной беспроигрышной серии с марта 2021 года. Последний раз команда побеждала в сентябре прошлого года.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62.