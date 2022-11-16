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    Чехия закончит беспроигрышную серию Фарер

    Чехия — Фареры. Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Фареры
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    Чехия проиграла четыре последних матча
    Чехия сыграет на своем поле с Фарерскими островами в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 20:00 мск. Чехия — Фареры: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 16 Ноября 2022 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 20:00 Фарерские острова Фарерские острова
  • Лига наций УЕФА. C1
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    Чехия

    Чехия стала аутсайдером своей группы дивизиона А в Лиге наций, заняв лишь четвертое место, из-за чего понизилась в классе.

    Сборная на старте нынешнего розыгрыша Лиги Наций показала неплохой результат и смогла набрать какие-то очки. Сначала на своем поле она одолела Швейцарию со счетом 2:1, а после не определили сильнейшего с Испанией — 2:2.

    Коэффициенты матча Чехия — Фарерские острова

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    Но после этого у нее началась черная полоса и команда проиграла четыре поединка подряд. В трех выездных матчах чехи были слабее Португалии, Испании (0:2) и Швейцарии (1:2).

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    Кроме того, на своем поле они были разгромлены Португалией — 0:4. Помимо четырехматчевой серии поражений хозяева также не выигрывают в пяти поединках.

    Фарерские острова

    Гости взяли 8 пунктов в минувшем розыгрыше Лиги наций и заняли итоговое 3-е место в таблице, поэтому остались в дивизионе C.

    Кроме победы над Литвой и ничьей с ней же, а также обыгрыша Турции дома у сборной Фарерских островов была результативная ничья с Люксембургом.

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    • Также островитяне проиграли туркам со счетом 0:4. Еще одну неудачу они потерпели в домашней игре с Люксембургом.

    Сейчас Фареры идут на самой длинной беспроигрышной серии с марта 2021 года. Последний раз команда побеждала в сентябре прошлого года.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62.

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    Чехия — Фареры: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. Чехия закончит беспроигрышную серию Фарер
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