«Ботафого»
«Ботафого» за два тура до финиша разместился на 10 позиции в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе участие на следующий год в Южноамериканском Кубка.
Также она имеет шансы зацепиться за место в Кубке Либертадорес, отставая от заветной восьмой позиции всего на два пункта, которые за оставшиеся матчи еще вполне можно отыграть.
Клуб из Рио-де-Жанейро в отрезке последних семи встреч чемпионата выиграл в четырех из них при двух фиаско и одной мировой. В минувшем туре он на выезде одолел со счетом 2:0 «Атлетико Минейро».
На своей арене «звезда» в финишном отрезке выступают крайне слабо, проиграв три поединка из четырех минувших. Помимо этих фиаско, в этот период она еще одну игру выиграла.
«Сантос»
«Сантос» также забронировал себе участие в следующем южноамериканском Кубке. Однако попасть в КЛ шансов у команды почти нет, так как даже от предстоящего противника она отстает на три пункта.
«Рыбы» в целом сравнительно неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, выиграв три поединка из шести минувших при еще одном мировом исходе и двух поражениях.
В минувшем туре Серии А «черно-белые» на своей территории не смогли обыграть аутсайдера «Аваи», сыграв 1:1 а до этого они на выезде переиграли со счетом 3:2 «Атлетико Гояниенсе».
Вне родных стен в текущем первенстве «Сантос» смог выиграть лишь четыре поединка из 18 проведенных, восемь встреч он проиграл и шесть матчей завершил миром.
«Сантос» обыграл «Ботафого» в четырех из пяти последних очных встреч при одном мировом исходе.
Прогноз и ставка на «Ботафого» — «Сантос»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.98.
На викторию «Сантоса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.66.
В данном сражении прогнозируем, что «Ботафого» прервет неудачную серию в играх с «Сантосом», ведь хозяева имеют большую турнирную мотивацию.