ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль ПеллегриниНедооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира Сборная ЯпонииВ ожидании ЧМ-2022. «Синие самураи» Ханс-Дитер ФликВ ожидании ЧМ-2022. Первый бенефис Флика
  • 12:57
    • Источник: Мане пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
  • 14:46
    • Клаудиньо: За сборную России должны играть российские футболисты
  • 14:39
    • Швейцарцы назвали окончательный состав на ЧМ-2022
  • 14:26
    • Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022
  • 14:17
    • Сычевой продлил контракт с «Оренбургом»
  • 12:31
    • «Венеция» может подписать Дзюбу зимой
  • 12:23
    • Мудрик близок к переходу в «Арсенал»
    Все новости спорта

    «Ботафого» прервет неудачную серию в противостоянии с «Сантосом»?

    «Ботафого» — «Сантос». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, чемпионат Бразилии, 11 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Сантос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ботафого» — «Сантос»
    11 ноября в 37-м туре бразильской Серии А «Ботафого» на своем поле примет «Сантос». Поединок стартует в 02:00 по мск. «Ботафого» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Бразилия. Серия А 11 Ноября 2022 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 02:00 Сантос Сантос
  • Бразилия. Серия А
    •

    «Ботафого»

    «Ботафого» за два тура до финиша разместился на 10 позиции в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе участие на следующий год в Южноамериканском Кубка.

    Также она имеет шансы зацепиться за место в Кубке Либертадорес, отставая от заветной восьмой позиции всего на два пункта, которые за оставшиеся матчи еще вполне можно отыграть.

    Клуб из Рио-де-Жанейро в отрезке последних семи встреч чемпионата выиграл в четырех из них при двух фиаско и одной мировой. В минувшем туре он на выезде одолел со счетом 2:0 «Атлетико Минейро».

    Все прогнозы на футбол

    На своей арене «звезда» в финишном отрезке выступают крайне слабо, проиграв три поединка из четырех минувших. Помимо этих фиаско, в этот период она еще одну игру выиграла.

    «Сантос»

    «Сантос» также забронировал себе участие в следующем южноамериканском Кубке. Однако попасть в КЛ шансов у команды почти нет, так как даже от предстоящего противника она отстает на три пункта.

    «Рыбы» в целом сравнительно неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, выиграв три поединка из шести минувших при еще одном мировом исходе и двух поражениях.

  • Недооцененный. Почему Мануэль Пеллегрини один из лучших тренеров мира
  • Назначение Мануэля Пеллегрини — большая удача для испанского «Бетиса»
  • Вчера

    • В минувшем туре Серии А «черно-белые» на своей территории не смогли обыграть аутсайдера «Аваи», сыграв 1:1 а до этого они на выезде переиграли со счетом 3:2 «Атлетико Гояниенсе».

    Вне родных стен в текущем первенстве «Сантос» смог выиграть лишь четыре поединка из 18 проведенных, восемь встреч он проиграл и шесть матчей завершил миром.

    «Сантос» обыграл «Ботафого» в четырех из пяти последних очных встреч при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка на «Ботафого» — «Сантос»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.98.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Сантоса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.66.

    В данном сражении прогнозируем, что «Ботафого» прервет неудачную серию в играх с «Сантосом», ведь хозяева имеют большую турнирную мотивацию.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.15
  • Прогноз на матч Верес — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лечче — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эспаньол — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Аякс — Витесс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ботафого» — «Сантос»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 11.11.2022. Прогнозы на футбол. «Ботафого» прервет неудачную серию в противостоянии с «Сантосом»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры