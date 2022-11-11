11 ноября в 37-м туре бразильской Серии А «Ботафого» на своем поле примет «Сантос». Поединок стартует в 02:00 по мск. «Ботафого» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» за два тура до финиша разместился на 10 позиции в турнирной таблице. Команда уже обеспечила себе участие на следующий год в Южноамериканском Кубка.

Также она имеет шансы зацепиться за место в Кубке Либертадорес, отставая от заветной восьмой позиции всего на два пункта, которые за оставшиеся матчи еще вполне можно отыграть.

Клуб из Рио-де-Жанейро в отрезке последних семи встреч чемпионата выиграл в четырех из них при двух фиаско и одной мировой. В минувшем туре он на выезде одолел со счетом 2:0 «Атлетико Минейро».

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На своей арене «звезда» в финишном отрезке выступают крайне слабо, проиграв три поединка из четырех минувших. Помимо этих фиаско, в этот период она еще одну игру выиграла.

«Сантос»

«Сантос» также забронировал себе участие в следующем южноамериканском Кубке. Однако попасть в КЛ шансов у команды почти нет, так как даже от предстоящего противника она отстает на три пункта.

«Рыбы» в целом сравнительно неплохо проводят финишный отрезок чемпионата, выиграв три поединка из шести минувших при еще одном мировом исходе и двух поражениях.

В минувшем туре Серии А «черно-белые» на своей территории не смогли обыграть аутсайдера «Аваи», сыграв 1:1 а до этого они на выезде переиграли со счетом 3:2 «Атлетико Гояниенсе».

Вне родных стен в текущем первенстве «Сантос» смог выиграть лишь четыре поединка из 18 проведенных, восемь встреч он проиграл и шесть матчей завершил миром.

«Сантос» обыграл «Ботафого» в четырех из пяти последних очных встреч при одном мировом исходе.

Прогноз и ставка на «Ботафого» — «Сантос»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.98.

На викторию «Сантоса» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.66.

В данном сражении прогнозируем, что «Ботафого» прервет неудачную серию в играх с «Сантосом», ведь хозяева имеют большую турнирную мотивацию.