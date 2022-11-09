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    Кто прервет серию без очков?

    «Шальке» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Бундеслига, 9 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шальке» — «Майнц»
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    «Шальке» проиграл семь последних матчей
    «Шальке» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:30 мск. «Шальке» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 09 Ноября 2022 года
    Шальке 04
  • Гельзенкирхен
    •  Шальке 04 22:30 Майнц Майнц
  • Майнц
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    «Шальке»

    Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

    Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги, составляет пять баллов. Ему нужно совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.

    Коэффициенты матча Шальке 04 — Майнц

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    У «Кобальтовых» сейчас черная полоса — команда безнадежно проиграла последние семь матчей.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Особенно сильно клуб рассыпался в матче с «Хоффенхаймом» (1:5), а последний матч «бело-голубые» проиграли на выезде «Вердеру» (1:2).

    «Майнц»

    «Майнц» тем временем находится на 10-й строчке, набрав в 13-ти матчах 18 очков. Отрыв от соперника составляет 12 очков.

    В прошлом туре «Майнц» потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» — 0:3. Перед этим он крупно уступил на выезде «Баварии» (2:6).

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    • Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.

    «Майнц» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех же хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.

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    «Шальке» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 09.11.2022. Прогнозы на футбол. Кто прервет серию без очков?
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