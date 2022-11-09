«Шальке»
Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.
Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги, составляет пять баллов. Ему нужно совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.
Коэффициенты матча Шальке 04 — Майнц
У «Кобальтовых» сейчас черная полоса — команда безнадежно проиграла последние семь матчей.
Особенно сильно клуб рассыпался в матче с «Хоффенхаймом» (1:5), а последний матч «бело-голубые» проиграли на выезде «Вердеру» (1:2).
«Майнц»
«Майнц» тем временем находится на 10-й строчке, набрав в 13-ти матчах 18 очков. Отрыв от соперника составляет 12 очков.
В прошлом туре «Майнц» потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» — 0:3. Перед этим он крупно уступил на выезде «Баварии» (2:6).
Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.
«Майнц» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех же хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.