«Шальке» сыграет на своем поле с «Майнцем» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 9 ноября, начало — в 22:30 мск. «Шальке» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шальке»

Команда полностью провалила старт сезона, занимая последнее место в турнирной таблице с шестью очками в активе.

Разрыв до 15 места, который позволил бы «Шальке» избежать вылета из Бундеслиги, составляет пять баллов. Ему нужно совершить чудо, дабы не остаться за бортом чемпионата.

Коэффициенты матча Шальке 04 — Майнц 1X2Новым игрокам 3.453.702.03Фрибет$40

У «Кобальтовых» сейчас черная полоса — команда безнадежно проиграла последние семь матчей.

Все прогнозы на Бундеслигу

Особенно сильно клуб рассыпался в матче с «Хоффенхаймом» (1:5), а последний матч «бело-голубые» проиграли на выезде «Вердеру» (1:2).

«Майнц»

«Майнц» тем временем находится на 10-й строчке, набрав в 13-ти матчах 18 очков. Отрыв от соперника составляет 12 очков.

В прошлом туре «Майнц» потерпел дома разгром от «Вольфсбурга» — 0:3. Перед этим он крупно уступил на выезде «Баварии» (2:6).

Перед этим «Карнавальщики» не знали поражений в четырех поединках во всех турнирах при трех победах кряду в конце этой серии.

«Майнц» до сих пор забивал во всех гостевых матчах текущего сезона Бундеслиги.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех же хозяев поля оценивается в 3,40, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Майнц» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,40.