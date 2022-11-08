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    «Штутгарт» и «Герта» устроят перестрелку?

    «Штуттгарт» — «Герта». Прогноз (к. 3.18) и ставки на чемпионат Германии 8 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Штуттгарт» — «Герта»
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    «Герта» выиграла лишь один из восьми предыдущих матчей
    «Штутгарт» сыграет на своем поле против берлинской «Герты» в рамках 14-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 8 ноября, начало — в 22:30 мск. «Штуттгарт» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» занимает 15-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 13-ти сыгранных матчей, в которых набрал 11 очков.

    В минувшую пятницу «швабы» потерпели гостевое поражение от менхенгладбахской «Боруссии» (1:3). Ключевыми стали первые полчаса, когда соперник забил два гола.

    Дома «Штутгарт» все-таки играет значительно лучше. В двух предыдущих матчах на своем поле команда Михаэля Виммера выиграла у «Бохума» и «Аугсбурга».

    Но также следует добавить, что «Штутгарт» пропускал во всех домашних матчах текущего сезона.

    «Герта»

    «Герта» находится на 14-й строчке, набрав в 13-ти турах те же 11 очков, что и «Штутгарт».

    Несколько дней назад «Герта» провела бодрый матч против «Баварии» (2:3). Рекордмайстер уже к 38-й минуте повел 3:0, но берлинский клуб еще до перерыва отыграл два мяча.

    Во втором тайме «Герта» ни разу не пропустила, но и забить не смогла. В любом случае, команда Сандро Шварца показала характер.

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    Но в целом ситуация, конечно, не самая приятная. «Герта» выиграла лишь один из восьми предыдущих матчей, с трудом победив свалившийся на дно таблицы «Шальке».

    Прогноз и ставка

    На «Штутгарт» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Герты» — за 3.85.

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    Вполне вероятно, что будет веселая ничья. В обороне обе команды играют так себе, поэтому вполне логично предположить, что матч получится результативным.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 3.18.

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    «Штуттгарт» — «Герта»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 08.11.2022. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» и «Герта» устроят перестрелку?
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