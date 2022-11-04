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    «Штутгарт» обыграет команду экс-тренера «Краснодара»?

    «Боруссия» М — «Штутгарт». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Германии 4 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Штутгарт»
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    «Боруссия» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках Бундеслиги
    Менхенгладбахская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Ноября 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 22:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Боруссия» М

    «Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

    «Гладбах» провалил вторую половину октября. Сначала команда Даниэля Фарке вылетела из Кубка Германии, проиграв «Дармштадту».

    А потом были два поражения в чемпионате — от «Айнтрахта» и «Униона». Кроме того, в начале прошлого месяца «Боруссия» проиграла с разгромным счетом «Вердеру» (1:5).

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    Приятным исключением на этом отрезке стала лишь домашняя победу над «Кельном» со счетом 5:2.

    «Боруссия» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках Бундеслиги.

    «Штутгарт»

    «Штутгарт» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 12-ти турах 11 очков.

    У «швабов» после смены главного тренера наметился явный прогресс. В четырех матчах под руководством Михаэля Виммера команда одержала три победы.

    «Штутгарт» разбил в Кубке Германии «Арминию» и выиграл у «Бохума» и «Аугсбурга» в рамках Бундеслиги.

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    Был, правда, и неприятный эпизод. «Штутгарт» проиграл дортмундской «Боруссии» в гостевом матче со счетом 0:5.

    «Штутгарт» еще ни разу в этом сезоне не выигрывал в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Боруссию» в этом матча можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Штутгарта» — за 3.30.

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    «Гладбах» порой показывает не плохой футбол, но проблема в том, что команде Фарке не хватает стабильности. Так что это явно не тот случай, когда можно рассматривать ставку на исход. К слову, в случае с Бундеслигой это касается почти любого матча.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.82.

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    «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 04.11.2022. Прогнозы на футбол. «Штутгарт» обыграет команду экс-тренера «Краснодара»?
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