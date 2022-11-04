Менхенгладбахская «Боруссия» сыграет на своем поле против «Штутгарта» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 22:30 мск. «Боруссия» М — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги после 12-ти сыгранных матчей, в которых набрала 16 очков.

«Гладбах» провалил вторую половину октября. Сначала команда Даниэля Фарке вылетела из Кубка Германии, проиграв «Дармштадту».

А потом были два поражения в чемпионате — от «Айнтрахта» и «Униона». Кроме того, в начале прошлого месяца «Боруссия» проиграла с разгромным счетом «Вердеру» (1:5).

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Приятным исключением на этом отрезке стала лишь домашняя победу над «Кельном» со счетом 5:2.

«Боруссия» выиграла четыре из шести предыдущих матчей на своем поле в рамках Бундеслиги.

«Штутгарт»

«Штутгарт» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 12-ти турах 11 очков.

У «швабов» после смены главного тренера наметился явный прогресс. В четырех матчах под руководством Михаэля Виммера команда одержала три победы.

«Штутгарт» разбил в Кубке Германии «Арминию» и выиграл у «Бохума» и «Аугсбурга» в рамках Бундеслиги.

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Был, правда, и неприятный эпизод. «Штутгарт» проиграл дортмундской «Боруссии» в гостевом матче со счетом 0:5.

«Штутгарт» еще ни разу в этом сезоне не выигрывал в гостях.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матча можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Штутгарта» — за 3.30.

«Гладбах» порой показывает не плохой футбол, но проблема в том, что команде Фарке не хватает стабильности. Так что это явно не тот случай, когда можно рассматривать ставку на исход. К слову, в случае с Бундеслигой это касается почти любого матча.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.82.