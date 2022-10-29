«РБ Лейпциг» на своем поле примет леверкузенский «Байер» в рамках 12-го тура первой Бундеслиги. Поединок состоится 29 октября и начнется в 16:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

В середине недели «РБ Лейпциг» провел очень трудный матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, выиграв его 3:2, и имеет хороший шанс выйти в 1/8 финала. Для этого нужно не проиграть «Шахтеру».

Стоит отметить, что «быки» не знают горечи поражений уже на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров, выиграв за это время шесть матчей и дважды сыграв вничью.

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В прошлом туре Бундеслиги они на выезде по-волевому расписали мировую с «Аугсбургом», сыграв 3:3. И с 16 очками коллектив идет восьмым в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на четыре балла.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своей арене «РБ Лейпциг» в текущем чемпионате Германии выступает сильно, не проиграв еще ни одной игры. У команды четыре виктории и одна ничья.

«Байер»

«Байер» также в середине недели проводил матч Лиги чемпионов, где расписал в Мадриде мировую 2:2 с «Атлетико», но не имеет шансы выйти в 1/8 финала. Коллектив в последнем туре будут решать вопрос только с выходом в Лигу Европы.

Клуб из Леверкузена неудачно выступает в последнем отрезке. Так, за прошедшие восемь встреч с учетом всех турниров он победил лишь раз при трех ничьих и четырех фиаско.

В своей последней игре чемпионата Германии «аптекари» поделили очки на своем поле с «Вольфсбургом», сыграв 2:2. Перед этим же они проиграли два поединка из трех и раз выиграли.

На чужих территориях «Байер» в этом розыгрыше Бундеслиги добился лишь одной виктории в пяти матчах, раз он еще сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным.

В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями, а до этого три из четырех предыдущих очных встреч они свели вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.81.

На викторию «Байера» дают — 4.20, ничья оценена — в 4.10.

В предстоящей встрече отдаем предпочтение хозяевам. У них есть небольшое преимущество в очных противостояниях, более сильный состав и хорошая статистика в домашних играх. Плюс на подготовку к матчу у них будет на день больше.