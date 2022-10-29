«РБ Лейпциг»
В середине недели «РБ Лейпциг» провел очень трудный матч против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, выиграв его 3:2, и имеет хороший шанс выйти в 1/8 финала. Для этого нужно не проиграть «Шахтеру».
Стоит отметить, что «быки» не знают горечи поражений уже на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров, выиграв за это время шесть матчей и дважды сыграв вничью.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Байер
В прошлом туре Бундеслиги они на выезде по-волевому расписали мировую с «Аугсбургом», сыграв 3:3. И с 16 очками коллектив идет восьмым в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на четыре балла.
Календарь и таблица Бундеслиги
На своей арене «РБ Лейпциг» в текущем чемпионате Германии выступает сильно, не проиграв еще ни одной игры. У команды четыре виктории и одна ничья.
«Байер»
«Байер» также в середине недели проводил матч Лиги чемпионов, где расписал в Мадриде мировую 2:2 с «Атлетико», но не имеет шансы выйти в 1/8 финала. Коллектив в последнем туре будут решать вопрос только с выходом в Лигу Европы.
Клуб из Леверкузена неудачно выступает в последнем отрезке. Так, за прошедшие восемь встреч с учетом всех турниров он победил лишь раз при трех ничьих и четырех фиаско.
В своей последней игре чемпионата Германии «аптекари» поделили очки на своем поле с «Вольфсбургом», сыграв 2:2. Перед этим же они проиграли два поединка из трех и раз выиграли.
На чужих территориях «Байер» в этом розыгрыше Бундеслиги добился лишь одной виктории в пяти матчах, раз он еще сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным.
В прошлом сезоне эти клубы обменялись гостевыми викториями, а до этого три из четырех предыдущих очных встреч они свели вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «РБ Лейпциг» предлагают — 1.81.
На викторию «Байера» дают — 4.20, ничья оценена — в 4.10.
В предстоящей встрече отдаем предпочтение хозяевам. У них есть небольшое преимущество в очных противостояниях, более сильный состав и хорошая статистика в домашних играх. Плюс на подготовку к матчу у них будет на день больше.