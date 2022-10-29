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    Минское «Динамо» одолеет «Ислочь»

    «Ислочь» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 октября 2022 года

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    Минское «Динамо»
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ислочь»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Ислочь» борется за медали чемпионата, занимая нынче 5 место.

    Главным положительным моментом в игре команды является атака. В 27 матчах забито 43 мяча.

    Минувший тур чемпионата команда провалила. «Ислочь» на выезде вчистую уступила «Гомелю» (3:1).

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    С минчанами «Ислочь» исторически играет сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно три.

    «Динамо» Минск

    Динамовцы еще мечтают о золотых медалях. Однако терять очки на ровном месте больше нельзя, к тому же нужно ждать осечки от «горняков» и «энергетиков».

    При этом «Динамо» Минск прилично обороняется. В 26 матчах команда Артема Челядинского пропустила всего 18 раз.

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    • В минувшем туре «Динамо» Минск вновь разочаровал. Минчане сенсационно не обыграли брестских одноклубников (0:0).

    Минчане не пропускают уже два матча подряд. Впрочем, динамовцам в этой встрече нужно, прежде всего, активизироваться в атаке.

    Прогноз и ставка

    На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Ислочи» — за 3.88.

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    «Ислочь» в последних матчах смотрелась не лучшим образом.

    «Динамо» Минск еще борется за золотые медали.

    Минчане имеют сверхмотивацию выбраться на первые места в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.03.

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    «Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. Минское «Динамо» одолеет «Ислочь»
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