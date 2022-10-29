«Ислочь» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 15:00 мск. «Ислочь» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Ислочь» борется за медали чемпионата, занимая нынче 5 место.

Главным положительным моментом в игре команды является атака. В 27 матчах забито 43 мяча.

Минувший тур чемпионата команда провалила. «Ислочь» на выезде вчистую уступила «Гомелю» (3:1).

Все прогнозы на футбол

С минчанами «Ислочь» исторически играет сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно три.

«Динамо» Минск

Динамовцы еще мечтают о золотых медалях. Однако терять очки на ровном месте больше нельзя, к тому же нужно ждать осечки от «горняков» и «энергетиков».

При этом «Динамо» Минск прилично обороняется. В 26 матчах команда Артема Челядинского пропустила всего 18 раз.

В минувшем туре «Динамо» Минск вновь разочаровал. Минчане сенсационно не обыграли брестских одноклубников (0:0).

Минчане не пропускают уже два матча подряд. Впрочем, динамовцам в этой встрече нужно, прежде всего, активизироваться в атаке.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Ислочи» — за 3.88.

«Ислочь» в последних матчах смотрелась не лучшим образом.

«Динамо» Минск еще борется за золотые медали .

Минчане имеют сверхмотивацию выбраться на первые места в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.03.