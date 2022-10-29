«Ислочь»
Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Ислочь» борется за медали чемпионата, занимая нынче 5 место.
Главным положительным моментом в игре команды является атака. В 27 матчах забито 43 мяча.
Минувший тур чемпионата команда провалила. «Ислочь» на выезде вчистую уступила «Гомелю» (3:1).
С минчанами «Ислочь» исторически играет сложно. Из пяти последних очных поединков проиграно три.
«Динамо» Минск
Динамовцы еще мечтают о золотых медалях. Однако терять очки на ровном месте больше нельзя, к тому же нужно ждать осечки от «горняков» и «энергетиков».
При этом «Динамо» Минск прилично обороняется. В 26 матчах команда Артема Челядинского пропустила всего 18 раз.
В минувшем туре «Динамо» Минск вновь разочаровал. Минчане сенсационно не обыграли брестских одноклубников (0:0).
Минчане не пропускают уже два матча подряд. Впрочем, динамовцам в этой встрече нужно, прежде всего, активизироваться в атаке.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» Минск в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Ислочи» — за 3.88.
«Ислочь» в последних матчах смотрелась не лучшим образом.
«Динамо» Минск
Минчане имеют сверхмотивацию выбраться на первые места в таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 2.03.