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    БАТЭ обескуражит «энергетиков»

    «Энергетик-БГУ» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, чемпионат Белоруссии, 29 октября 2022 года

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    Станислав Драгун
    «Энергетик-БГУ» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 28-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 29 октября, начало — в 13:00 мск. «Энергетик-БГУ» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Энергетик-БГУ»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Энергетик-БГУ» борется за медали чемпионата, занимая высокое 2 место.

    Главным положительным моментом в игре команды является неплохая результативность. В 26 матчах забито 43 мяча, из которых 23 на счету Бобура Абдухаликова.

    Минувший тур чемпионата команда провела продуктивно. «Энергетик-БГУ» на выезде одолел могилевский «Днепр» (0:2).

    Все прогнозы на футбол

    С БАТЭ «энергетики» исторически играют успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно два при одном поражении.

    БАТЭ

    Нынешний сезон борисовцам дается непросто. Команда занимает скромное, как для своих амбиций, 4 место.

    При этом БАТЭ по традиции прилично атакует. В 27 матчах команда настреляла уже 44 мяча.

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    • В минувшем туре БАТЭ добыл три очка. Дома борисовский клуб переиграл ершистый «Неман» (2:1).

    По-прежнему незаменим в атакующих действиях опытнейший Станислав Драгун. В его активе уже 9 забитых мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этом матче можно поставить за 2.03, ничью букмекеры предлагают взять за 3.76, а победу «Энергетика-БГУ» — за 3.88.

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    «Энергетик-БГУ» слишком зависит от формы своего лидера.

    БАТЭ еще борется за медали чемпионата.

    БАТЭ по составу смотрится мощнее, и явно мотивирован пробиться на пьедестал. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ с коэффициентом 2.03.

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    «Энергетик-БГУ» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 29.10.2022. Прогнозы на футбол. БАТЭ обескуражит «энергетиков»
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